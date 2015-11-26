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Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD



DEF LEPPARD представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE "Personal Jesus" — этот трек будет включён в выходящий 30 ноября сборник лучших хитов группы — "The Story So Far - The Best Of", который будет доступен на компакт-диске с 17 треками, на двойном диске с 35 песнями, в цифровом варианте и на виниле, первое издание которого будет содержать эксклюзивный 7-дюймовый ЕР с "Personal Jesus" и "We All Need Christmas".



Трек-лист:



Disc 1



01. Animal



02. Photograph



03. Pour Some Sugar On Me



04. Love Bites



05. Let's Get Rocked



06. Armaggedon It



07. Foolin'



08. Two Steps Behind



09. Heaven Is



10. Rocket



11. Hysteria



12. Have You Ever Needed Someone So Bad



13. Make Love Like A Man



14. Action



15. When Love & Hate Collide



16. Rock of Ages



17. Personal Jesus



Disc 2



01. Let's Go



02. Promises



03. Slang



04. Bringin' On The Heartbreak



05. Rock On (Radio Remix)



06. Nine Lives (feat. Tim McGraw)



07. Work It Out



08. Stand Up



09. Dangerous



10. Now



11. Undefeated



12. Tonight



13. C'Mon C'Mon



14. Man Enough



15. No Matter What



16. All I Want Is Everything



17. It's All About Believing



18. Kings Of The World















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