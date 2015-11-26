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Def Leppard

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Кавер-версия хита DEPECHE MODE от DEF LEPPARD



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DEF LEPPARD представили видео на собственное прочтение хита DEPECHE MODE "Personal Jesus" — этот трек будет включён в выходящий 30 ноября сборник лучших хитов группы — "The Story So Far - The Best Of", который будет доступен на компакт-диске с 17 треками, на двойном диске с 35 песнями, в цифровом варианте и на виниле, первое издание которого будет содержать эксклюзивный 7-дюймовый ЕР с "Personal Jesus" и "We All Need Christmas".

Трек-лист:

Disc 1

01. Animal

02. Photograph

03. Pour Some Sugar On Me

04. Love Bites

05. Let's Get Rocked

06. Armaggedon It

07. Foolin'

08. Two Steps Behind

09. Heaven Is

10. Rocket

11. Hysteria

12. Have You Ever Needed Someone So Bad

13. Make Love Like A Man

14. Action

15. When Love & Hate Collide

16. Rock of Ages

17. Personal Jesus

Disc 2

01. Let's Go

02. Promises

03. Slang

04. Bringin' On The Heartbreak

05. Rock On (Radio Remix)

06. Nine Lives (feat. Tim McGraw)

07. Work It Out

08. Stand Up

09. Dangerous

10. Now

11. Undefeated

12. Tonight

13. C'Mon C'Mon

14. Man Enough

15. No Matter What

16. All I Want Is Everything

17. It's All About Believing

18. Kings Of The World



DEF LEPPARD Releases Music Video For Cover Of DEPECHE MODE




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Olynth1


29 ноя 2018, 14:20		Сейчас они в туре. Если для исполнения на концертах,то пойдет на ура. А кавер ужасный. Ничего своего. Как школота какая-то решила перепеть. А до оригинала не допрыгнуть


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