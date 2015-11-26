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DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое



В рамках беседы с The Metal Voice Rick Allen рассказал о планах на новую музыку:



«Всегда есть что-то новое. И я рад сообщить, что в не столь отдалённом будущем мы кое-что представим публике. Я считаю, что одним из замечательных моментов в новых технологиях является тот факт, что ты можешь быть где угодна на Земле, но продолжать обмениваться идеями. Так что да — новому альбому быть. Мы всегда гордимся этим — тем, что придумываем новую музыку и не пытаемся почивать на лаврах».







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