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Def Leppard

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21 июл 2021 : 		 DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое

8 июл 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о сотрудничестве с CHAKA KHAN

8 июл 2021 : 		 RICK ALLEN подтвердил, что ADRIAN SMITH мог оказаться в DEF LEPPARD

5 июл 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что исполнение песни на концерте памяти Фредди Меркьюри — лучшие минуты в его карьере

1 июл 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD выступил с DJ RAVIDRUMS

27 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD выпустят очередную "Hysteria"

27 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD хочет написать

23 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о жизни на карантине: «Изоляция — это ужасно»

21 июн 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD выступил с CHAKA KHAN

13 июн 2021 : 		 DEF LEPPARD работают над чем-то новым

11 июн 2021 : 		 Видео барабанщика DEF LEPPARD

28 май 2021 : 		 Новое видео гитариста DEF LEPPARD

26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт
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DEF LEPPARD могут выпустить что-то новое



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В рамках беседы с The Metal Voice Rick Allen рассказал о планах на новую музыку:

«Всегда есть что-то новое. И я рад сообщить, что в не столь отдалённом будущем мы кое-что представим публике. Я считаю, что одним из замечательных моментов в новых технологиях является тот факт, что ты можешь быть где угодна на Земле, но продолжать обмениваться идеями. Так что да — новому альбому быть. Мы всегда гордимся этим — тем, что придумываем новую музыку и не пытаемся почивать на лаврах».

RICK ALLEN Says DEF LEPPARD Will Present Some New Music In Not-Too-Distant Future





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