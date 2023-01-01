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*Видео с текстом от METALLICA 14
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Def Leppard

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|||| 22 мар 2023

Вокалист DEF LEPPARD: «Я пел с призраком, который жив»



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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в интервью "The Zoe Ball Breakfast Show" рассказал о новом релизе "Drastic Symphonies":

«Мы впервые обсудили это — предложение об этом нам поступило от серьёзных людей около четырёх лет назад. Но тогда мы активно гастролировали, и нас это затянуло. А потом в COVID мы записали новый альбом [2022 года "Diamond Star Halos"]... Он вышел всего девять месяцев назад. На самом деле мы работали в тени. Мы записывали эту пластинку в Abbey Road, никому ничего не говоря. Так что мы подготовили её к следующему году, то есть к этому».

Альбом "The Royal Philharmonic Orchestra" был записан в студии Abbey Road в марте 2022 года. Продюсерами выступили DEF LEPPARD, Ronan McHugh и Nick Patrick (продюсер следующих альбомов RPO/orchestral: Elvis, Roy Orbison, BEACH BOYS и Buddy Holly), а аранжировки сделал Eric Gorfain (Neil Diamond, Ryan Adams, Christina Aguilera).

«Мы переработали 16 наших самых сильных произведений и исполнили их с Королевским филармоническим оркестром. Мы хотели убедиться, что все знают, что это не просто записи прошлых лет с оркестром на поверхности, как глазурь на торте. Мы проделали с этими песнями весь путь с самого начала. Некоторые из них я спел заново, потому что оригинальный вокал оказался не к месту, когда к нему добавили оркестр. Поэтому в одной из песен, которая называется "Too Late For Love", я спел дуэтом с самим собой 40-летней давности. Это самая странная вещь, которую я когда-либо делал. Но это было очень забавно. Время и формулировка пришли ко мне мгновенно — как будто они никогда не покидали мою ДНК — но это была одна из самых странных вещей, которые я когда-либо делал. Это было похоже на пение с призраком, который всё ещё жив, если это вообще можно представить.

Да, всё получилось очень хорошо. Мы очень довольны. И то, что мы выпускаем этот альбом всего через девять месяцев после "Diamond Star Halos", просто демонстрирует движение вперёд, не только с точки зрения гастролей, но и с точки зрения карьеры. Мы всегда стремимся двигаться вперёд и делать что-то новое».

Трек-лист:

01. Turn To Dust
02. Paper Sun
03. Animal
04. Pour Some Sugar On Me (Stripped Version)
05. Hysteria
06. Love Bites
07. Goodbye For Good This Time
08. Love
09. Gods Of War
10. Angels (Can't Help You Now)
11. Bringin' On The Heartbreak
12. Switch 625
13. Too Late For Love
14. When Love & Hate Collide
15. Kings Of The World




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