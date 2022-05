23 май 2022



Новая песня DEF LEPPARD



"Fire It Up", новая песня группы DEF LEPPARD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Diamond Star Halos", выходящего 27 мая на Ume.



Трек-лист:



01. Take What You Want



02. Kick



03. Fire It Up



04. This Guitar (feat. Alison Krauss]



05. Sos Emergency



06. Liquid Dust



07. U Rok Mi



08. Goodbye For Good This Time



09. All We Need



10. Open Your Eyes



11. Gimme A Kiss



12. Angels (Can't Help You Now)



13. Lifeless (feat. Alison Krauss)



14. Unbreakable



15. From Here To Eternity







