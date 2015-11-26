Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH и David всё 124
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*Новое видео KK'S PRIEST 28
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



26 май 2021 : 		 Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни

22 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD не удивлён переносу тура

28 апр 2021 : 		 DEF LEPPARD сотрудничают с Luxury Merchandise

27 апр 2021 : 		 Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом

12 мар 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Люблю я THE POLICE»

16 фев 2021 : 		 У участников DEF LEPPARD есть убойный материал

31 янв 2021 : 		 Код для архивов DEF LEPPARD

20 янв 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о возможной книге

14 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD открыли виртуальный музей

13 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD уверен, что стадионный тур будет в 2021!

6 янв 2021 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о лучшем совете

2 янв 2021 : 		 DEF LEPPARD откроют архивы в январе

26 дек 2020 : 		 DEF LEPPARD открыли архивы

18 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD с женой проведут благотворительный концерт

10 дек 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD назван лучшим

25 ноя 2020 : 		 Факты об альбоме DEF LEPPARD X

10 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

27 сен 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD рассказал, как преодолел последствия аварии, в которой потерял руку

18 сен 2020 : 		 Концерты DEF LEPPARD выйдут в аудиоверсиях

16 сен 2020 : 		 Участники DEF LEPPARD на новом альбоме THE STRUTS

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN мог оказаться в DEF LEPPARD

5 авг 2020 : 		 DEF LEPPARD отмечают юбилей "Hysteria"

2 авг 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть II

31 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: четвертая неделя, часть I

30 июл 2020 : 		 30-дневная фитнес-программа от гитариста DEF LEPPARD: третья неделя

17 июл 2020 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни



*
zoom
*
* *
Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott подтвердил ведущей фестиваля Download Кайли Олссон, что он и его коллеги по группе использовали время простоя, вызванного коронавирусом, для работы над новой музыкой:

«Мы написали несколько песен — я не могу отрицать, что мы написали несколько песен удалённо в качестве эксперимента, чтобы узнать, сможем ли мы это сделать, и я могу сообщить, что мы успешно с этим справились. Что мы будем делать с этими песнями? Это ещё предстоит узнать. Мы должны подождать и посмотреть, потому что все находятся на разных континентах, в разных городах. Так что предстоит ещё много работы, прежде чем мы получим готовый продукт. Но мы не позволили году пройти впустую».

По поводу того, что прошло почти шесть лет с момента выхода последнего альбома DEF LEPPARD 2015 года с одноимённым названием, Joe сказал:

«Такова индустрия, мы все знаем о том, что есть представители медиа, который не могут забыть о том, что записи уже не так важны. И я знаю, что об этом грустно говорить, но это жизненный факт. Гастроли имеют огромное значение — гораздо большее, чем когда вы занимались продвижением пластинок, когда они были важны. Особенно для групп с наследием, или называйте их как хотите. Слушайте, я пошёл на концерт THE ROLLING STONES в 1989 году на тот случай, если кто-то из них умрёт. Это был 1989 год. У них никто не умирал с 1960-х годов.

Я знаю, когда у тебя есть история — будь то THE EAGLES или FLEETWOOD MAC, или любая из групп 80-х, как мы, IRON MAIDEN и все остальные, — у нас тоже есть аудитория, которая хочет видеть, как мы продолжаем путь, если хотите. И это стало намного важнее.

Когда мы закончили работу над альбомом 2015 года, мы никогда не думали о том, чтобы записать ещё одну пластинку, пока просто не почувствовали, что время пришло. И мы всегда попадаем в точку. Мы постоянно пишем песни, поэтому, когда дело доходит до того, чтобы собрать песни воедино, это не значит, что все они абсолютно новые, только что написанные, с пылу с жару. Некоторые из них — это идеи, которые вынашивались в течение года или двух, но в них не хватает какого-то фрагмента. И ты ждёшь, ждёшь, ждёшь, и вот наступает озарение, или кто-то из ребят говорит: "Почему ты не спросил? У меня есть кусочек, который идеально туда впишется". Так что было много такого. Но это постоянное явление; это не связано с коронавирусом. Мы делаем это с тех пор, как вышел альбом "Def Leppard", и мы будем продолжать это делать, независимо от того, выпустим мы альбом или нет. У нас есть песни в голове».

JOE ELLIOTT Says DEF LEPPARD Has Written Some New Songs During Pandemic





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 91

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом