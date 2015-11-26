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Вокалист DEF LEPPARD заявил, что у группы есть новые песни



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott подтвердил ведущей фестиваля Download Кайли Олссон, что он и его коллеги по группе использовали время простоя, вызванного коронавирусом, для работы над новой музыкой:



«Мы написали несколько песен — я не могу отрицать, что мы написали несколько песен удалённо в качестве эксперимента, чтобы узнать, сможем ли мы это сделать, и я могу сообщить, что мы успешно с этим справились. Что мы будем делать с этими песнями? Это ещё предстоит узнать. Мы должны подождать и посмотреть, потому что все находятся на разных континентах, в разных городах. Так что предстоит ещё много работы, прежде чем мы получим готовый продукт. Но мы не позволили году пройти впустую».



По поводу того, что прошло почти шесть лет с момента выхода последнего альбома DEF LEPPARD 2015 года с одноимённым названием, Joe сказал:



«Такова индустрия, мы все знаем о том, что есть представители медиа, который не могут забыть о том, что записи уже не так важны. И я знаю, что об этом грустно говорить, но это жизненный факт. Гастроли имеют огромное значение — гораздо большее, чем когда вы занимались продвижением пластинок, когда они были важны. Особенно для групп с наследием, или называйте их как хотите. Слушайте, я пошёл на концерт THE ROLLING STONES в 1989 году на тот случай, если кто-то из них умрёт. Это был 1989 год. У них никто не умирал с 1960-х годов.



Я знаю, когда у тебя есть история — будь то THE EAGLES или FLEETWOOD MAC, или любая из групп 80-х, как мы, IRON MAIDEN и все остальные, — у нас тоже есть аудитория, которая хочет видеть, как мы продолжаем путь, если хотите. И это стало намного важнее.



Когда мы закончили работу над альбомом 2015 года, мы никогда не думали о том, чтобы записать ещё одну пластинку, пока просто не почувствовали, что время пришло. И мы всегда попадаем в точку. Мы постоянно пишем песни, поэтому, когда дело доходит до того, чтобы собрать песни воедино, это не значит, что все они абсолютно новые, только что написанные, с пылу с жару. Некоторые из них — это идеи, которые вынашивались в течение года или двух, но в них не хватает какого-то фрагмента. И ты ждёшь, ждёшь, ждёшь, и вот наступает озарение, или кто-то из ребят говорит: "Почему ты не спросил? У меня есть кусочек, который идеально туда впишется". Так что было много такого. Но это постоянное явление; это не связано с коронавирусом. Мы делаем это с тех пор, как вышел альбом "Def Leppard", и мы будем продолжать это делать, независимо от того, выпустим мы альбом или нет. У нас есть песни в голове».







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