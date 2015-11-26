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DEF LEPPARD опубликовали видео об изнанке церемонии ввода в Зал славы рок-н-ролла



DEF LEPPARD были введены в Зал славы рок-н-ролла 29 марта в Нью-Йорке в Barclays Center. В видео, опубликованном ниже, можно увидеть, что происходило за кулисами церемонии.















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