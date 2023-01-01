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*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 29
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 18
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Def Leppard

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Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»



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В новом интервью Music Radar гитаристу DEF LEPPARD Phil'y Collen'y был задан вопрос о том, правда ли, что группа более успешна в США, чем в родной Англии:

«Совершенно точно. Несколько лет назад меня осенило: мы поём с американским акцентом. И это потому, что мы научились у Mick'a Jagger'a. Он всегда пел с американским акцентом, и это не было чем-то привнесённым, это не было чем-то особенным. Он научился петь именно так. Он учился у Мадди Уотерса, Чака Берри, Литтл Ричарда, Джеймса Брауна — вот благодаря кому он научился петь. Потом мы учились этому у них, LED ZEPPELIN... Все пели с американским акцентом, потому что они копировали американскую форму искусства, если угодно. Так что я полагаю, что возможно, в этом и причина, а кроме того, Mutt Lange был приверженцем американской музыки.

Я много встречал людей в Америке в течение долгих лет, и они не знали, что мы англичане. Они думали, что мы американцы и звучим по-американски. Возможно, это имеет какое-то отношение к нашему успеху. Но я полагаю, что дело в том, что наша музыка просто соответствовала американскому стилю, вот и всё».




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