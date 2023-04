сегодня



Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...



Vivian Campbell в разделе программы "The Rock Show With Johnnie Walker""Rock God" остановил свой выбор на:



«Фил был настоящей рок-звездой. Когда Фил входил в комнату, все обращали на него внимание, и он удерживал внимание каждого.



Он был источником вдохновения для меня и моих друзей-музыкантовКогда я рос в Ирландии, в Белфасте в 70-е годы, это было не самое веселое место. Но быть свидетелем того, как THIN LIZZY добились такого международного успеха, участвовать в таких шоу, как "Top Of The Pops", и при этом быть крутой группой, когда все остальные исполняли музыку в стиле диско, было просто невероятно.



Я много раз встречался с Филом Лайноттом. У меня была группа под названием SWEET SAVAGE. Мы были подростками. Мы регулярно выступали в дублинском пабе McGonagles, и несколько раз Фил поднимался вместе с нами и исполнял песни LIZZY, что, безусловно, очень способствовало нашему авторитету. Это помогло нам равняться на этого человека и на эту группу и понять, что можно выйти за рамки того, что мы видим вокруг себя в повседневной жизни, и мечтать по-крупному. Так что спасибо тебе, Фил Лайнотт!»







