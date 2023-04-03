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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 14
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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Def Leppard

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6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

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20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году

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12 июл 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD присоединился на сцене к BILLY JOEL

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27 июн 2022 : 		 DEF LEPPARD — о туре
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Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...



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Vivian Campbell в разделе программы "The Rock Show With Johnnie Walker""Rock God" остановил свой выбор на:

«Фил был настоящей рок-звездой. Когда Фил входил в комнату, все обращали на него внимание, и он удерживал внимание каждого.

Он был источником вдохновения для меня и моих друзей-музыкантовКогда я рос в Ирландии, в Белфасте в 70-е годы, это было не самое веселое место. Но быть свидетелем того, как THIN LIZZY добились такого международного успеха, участвовать в таких шоу, как "Top Of The Pops", и при этом быть крутой группой, когда все остальные исполняли музыку в стиле диско, было просто невероятно.

Я много раз встречался с Филом Лайноттом. У меня была группа под названием SWEET SAVAGE. Мы были подростками. Мы регулярно выступали в дублинском пабе McGonagles, и несколько раз Фил поднимался вместе с нами и исполнял песни LIZZY, что, безусловно, очень способствовало нашему авторитету. Это помогло нам равняться на этого человека и на эту группу и понять, что можно выйти за рамки того, что мы видим вокруг себя в повседневной жизни, и мечтать по-крупному. Так что спасибо тебе, Фил Лайнотт!»




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3 апр 2023
Hellg
А как же Ронни?..

просмотров: 460

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