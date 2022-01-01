сегодня



Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома



Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в рамках недавней беседы рассказал, почему для коллектива так важен формат альбома:



«Когда мы собрались вместе в 2014 году, мы заметили тенденцию, что люди выпускают по одной песне в месяц. Они могли собрать их все вместе на альбоме два года спустя. Другие люди просто выпускали EP. Может быть, для молодого поколения альбом не имеет значения, потому что они не росли, когда альбомы были в ходу. Но мы росли иначе. Мы выросли в эпоху "Ziggy Stardust", "Dark Side Of The Moon", "Goodbye Yellow Brick Road" — величайшего двойного альбома всех времён, по моему скромному мнению. Вот откуда мы родом. Вы не можете отделить желток, не разбив яйцо. Мы вкладывали деньги в то, чтобы лежать на кровати и смотреть на обложку, вчитываясь в каждое слово».







+0 -0



просмотров: 260

