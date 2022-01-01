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*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*Гитарист METALLICA дал петуха 18
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют RADIOHEAD 16
*Старый член вернулся в MEGADETH 14
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Def Leppard

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Почему для DEF LEPPARD важен формат альбома



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Вокалист DEF LEPPARD Joe Elliott в рамках недавней беседы рассказал, почему для коллектива так важен формат альбома:

«Когда мы собрались вместе в 2014 году, мы заметили тенденцию, что люди выпускают по одной песне в месяц. Они могли собрать их все вместе на альбоме два года спустя. Другие люди просто выпускали EP. Может быть, для молодого поколения альбом не имеет значения, потому что они не росли, когда альбомы были в ходу. Но мы росли иначе. Мы выросли в эпоху "Ziggy Stardust", "Dark Side Of The Moon", "Goodbye Yellow Brick Road" — величайшего двойного альбома всех времён, по моему скромному мнению. Вот откуда мы родом. Вы не можете отделить желток, не разбив яйцо. Мы вкладывали деньги в то, чтобы лежать на кровати и смотреть на обложку, вчитываясь в каждое слово».




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