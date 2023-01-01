Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 25
*Новое видео THERION 23
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
*METALLICA впервые приехала в Саудовскую Аравию 14
*BRUCE DICKINSON о дефиците групп уровня METALLICA, IRON MAID... 11
*Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта 11
*Техник барабанщика METALLICA: «Самое страшное для меня перед... 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SEPULTURA едет в прощальный тур 46
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 34
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 25
*Новое видео THERION 23
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 23
[= ||| все новости группы



*

Def Leppard

*



16 дек 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертное видео DEF LEPPARD



zoom
"Pour Some Sugar On Me", новое концертное видео группы DEF LEPPARD, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили 11 ноября на Giants Stadium, Sydney.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 223

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом