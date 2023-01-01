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*Новая песня IMMORTAL 17
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Def Leppard

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31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

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3 апр 2023 : 		 Рок-богом для гитариста DEF LEPPARD является...

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20 мар 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD благодарен за поддержку

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17 мар 2023 : 		 DEF LEPPARD с оркестром

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2 мар 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD — о туре с MÖTLEY CRÜE: «Это круто, словно ты находишься в школе со своими лучшими друзьями»

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16 фев 2023 : 		 BRET MICHAELS: «В DEF LEPPARD я люблю...»

19 янв 2023 : 		 Архивам DEF LEPPARD два года

6 дек 2022 : 		 Вокалист DEF LEPPARD: «Нам нравится бросать вызов нашей истории»

22 ноя 2022 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

9 ноя 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о травме

5 ноя 2022 : 		 DEF LEPPARD — о прошедшем туре

20 окт 2022 : 		 Книга о DEF LEPPARD выйдет в 2023 году
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|||| 31 май 2023

Успехи в чартах DEF LEPPARD



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Новая пластинка DEF LEPPARD, Drastic Symphonies, попала на четвертую строчку национальных чартов. Для группы это девятое попадание в списки лучших в своей истории.

Joe Elliot: «Вау. Для нас попасть на 4 место в чартах Великобритании с альбомом Drastic Symphonies - это просто очень, очень особенное событие. Тем более, что на этом альбоме мы делаем нечто совершенно иное, переосмысливая некоторые из наших самых крупных хитов, а также несколько редких жемчужины из бэк каталога и все это в сопровождении удивительного Королевского филармонического оркестра. Добавьте к этому два особенных концерта в нашем родном городе Шеффилде — хедлайнерский концерт в The Leadmill для Music Venue Trust, а затем аншлаг в Bramall Lane, с которого начался европейский этап The World Tour с Motley Crüe. Это была необыкновенная неделя. Спасибо всем нашим британским поклонникам и всем тем, кто приехал со всего мира. Мы благодарны и по-настоящему признательны».

DEF LEPPARD вЂ“ Drastic Symphonies Debuts At #4 On U.K. Album Chart




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