31 май 2023



Успехи в чартах DEF LEPPARD



Новая пластинка DEF LEPPARD, Drastic Symphonies, попала на четвертую строчку национальных чартов. Для группы это девятое попадание в списки лучших в своей истории.



Joe Elliot: «Вау. Для нас попасть на 4 место в чартах Великобритании с альбомом Drastic Symphonies - это просто очень, очень особенное событие. Тем более, что на этом альбоме мы делаем нечто совершенно иное, переосмысливая некоторые из наших самых крупных хитов, а также несколько редких жемчужины из бэк каталога и все это в сопровождении удивительного Королевского филармонического оркестра. Добавьте к этому два особенных концерта в нашем родном городе Шеффилде — хедлайнерский концерт в The Leadmill для Music Venue Trust, а затем аншлаг в Bramall Lane, с которого начался европейский этап The World Tour с Motley Crüe. Это была необыкновенная неделя. Спасибо всем нашим британским поклонникам и всем тем, кто приехал со всего мира. Мы благодарны и по-настоящему признательны».







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