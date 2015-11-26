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Новый бокс-сет DEF LEPPARD выйдет летом



DEF LEPPARD одиннадцатого июня выпустят новый бокс-сет, Def Leppard - Volume Three, в который войдет:



6-CD Box Set



X

"Now"

"Unbelievable"

"You’re So Beautiful"

"Everyday"

"Long, Long Way to Go"

"Four Letter Word"

"Torn to Shreds"

"Love Don’t Lie"

"Gravity"

"Cry"

"Girl Like You"

"Let Me Be the One"

"Scar"



Yeah!

"20th Century Boy"

"Rock On"

"Hanging on the Telephone"

"Waterloo Sunset"

"Hell Raiser"

"10538 Overture"

"Street Life"

"Drive-In Saturday"

"Little Bit of Love"

"The Golden Age of Rock ‘n’ Roll"

"No Matter What"

"He’s Gonna Step on You Again"

"Don’t Believe A Word"

"Stay with Me"



Songs From The Sparkle Lounge

"Go"

"Nine Lives"

"C’mon C’mon"

"Love"

"Tomorrow"

"Cruise Control"

"Hallucinate"

"Only the Good Die Young"

"Bad Actress"

"Come Undone"

"Gotta Let it Go"



B-Sides

"Now" - (Radio Edit) (B-Side - "Now")

"Long Long Way to Go" (Radio Edit) (B-Side - "Long Way To Go")

"Kiss the Day" (X - Japanese Bonus Track)

"10 X Bigger Than Love" (B-Side - "Long Way to Go")

"Love Don’t Lie" - B-Side - "Now" (Demo)

"Let Me Be the One" - B-Side - "Now" (Demo)

"Gimmie A Job" - B-Side - "Long Long Way to Go"

"Now" - B-Side - "Long Long Way to Go" (Live Acoustic Version)

"Long Long Way to Go" - Limited Edition Bonus Track (Stripped Version)

"Nine Lives" - Joe Only Vocal Version

"Perfect Girl" - Website Exclusive (Phil Collen Demo)

"Love" - Piano Version



Yeah! Studio Covers

"Only After Dark" - B-Side - "Let’s Get Rocked"

"You Can’t Always Get What You Want" - B-Side - "Have You Needed Someone So Bad"

"Little Wing" - B-Side - "Have You Needed Someone So Bad"

"Ziggy Stardust" - B-Side - "Slang"

"Under My Wheels" - B-Side - "Goodbye"

"Who Do You Love?" - B-Side - "Goodbye"

"Rebel Rebel" - B-Side - "Now"

"Led Boots" - B-Side - "All I Want is Everything"

"Cause We Ended as Lovers" - B-Side - "All I Want is Everything"

"Search and Destroy" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"How Does it Feel" - Yeah! Bonus Disc Exclusive (iTunes Exclusive)

"Roxanne" - Phil’s Demo (Previously Unreleased)

"Dear Friends" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Winter Song" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"American Girl" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Heartbeat" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Space Oddity" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"When I’m Dead and Gone" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Stay With Me" - B-Side "Now"



Yeah! Live

"Elected" - B-Side "Heaven Is"

"Action" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"No Matter What" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Rock On" - Live 2006

"Travellin’ Band" - Radio Edit (Previously Unreleased)

"Now I’m Here" - B-Side "Tonight"

"20th Century Boy" - 2005 VH1 Rock Awards (Previously Unreleased)

"All The Young Dudes" - Once Bitten Twice Shy Exclusive Track



9-LP Box Set



Disc One - X



Side One

"Now"

"Unbelievable"

"You're So Beautiful"

"Everyday"

"Long Long Way to Go"

"Four Letter Word"

"Torn to Shreds"



Side Two

"Love Don't Lie"

"Gravity"

"Cry"

"Girl Like You"

"Let Me Be the One"

"Scar"



Disc Two & Three - Yeah!



Side One

"20th Century Boy"

"Rock On"

"Hanging on The Telephone"

"Waterloo Sunset"



Side Two

"Hell Raiser"

"10538 Overture"

"Street Life"

"Drive-In Saturday"



Side Three

"Little Bit of Love"

"The Golden Age of Rock 'n' Roll"

"No Matter What"



Side Four

"He's Gonna Step on You Again"

"Don't Believe A Word"

"Stay with Me"



Disc Four - Songs From The Sparkle Lounge



Side One

"Go"

"Nine Lives"

"C'mon C'mon"

"Love"

"Tomorrow"



Side Two

"Cruise Control"

"Hallucinate"

"Only the Good Die Young"

"Bad Actress"

"Come Undone"

"Gotta Let It Go"



Disc Five & Six - B-Sides



Side One

"Now" - (Radio Edit) (B-Side - "Now")

"Long Long Way to Go" (Radio Edit) (B-Side - "Long Way To Go")

"Kiss the Day" - (X - Japanese Bonus Track)



Side Two

"10 X Bigger Than Love" (B-Side - "Long Way to Go")

"Love Don't Lie" - B-Side "Now" (Demo)

"Let Me Be the One" - B-Side "Now" (Demo)



Side Three

"Gimme A Job" - B-Side - "Long Long Way to Go"

"Now" - B-Side - "Long Long Way to Go" (Live Acoustic Version)

"Long Long Way to Go" - Limited Edition Bonus Track (Stripped Version)



Side Four

"Nine Lives" - Joe Only Vocal Version

"Perfect Girl" - Website Exclusive (Phil Collen Demo)

"Love" - Piano Version



Disc Seven & Eight - Yeah! Studio Covers



Side One

"Only After Dark" - B-Side - "Let’s Get Rocked"

"You Can’t Always Get What You Want" - B-Side "Have You Needed Someone So Bad"

"Little Wing" - B-Side "Have You Needed Someone So Bad"

"Ziggy Stardust" - B-Side - "Slang"



Side Two

"Under My Wheels" - B-Side - "Goodbye"

"Who Do You Love?" - B-Side - "Goodbye"

"Rebel Rebel" - B-Side - "Now"

"Led Boots" - B-Side - "All I Want is Everything"

"Cause We Ended as Lovers" - B-Side - "All I Want is Everything"



Side Three

"Search and Destroy" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"How Does It Feel" - Yeah! Bonus Disc Exclusive (iTunes Exclusive)

"Roxanne" - Phil's Demo (Previously Unreleased)

"Dear Friends" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Winter Song" - Yeah! Bonus Disc Exclusive



Side Four

"American Girl" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Heartbeat" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Space Oddity" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"When I'm Dead and Gone" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Stay with Me" - B-Side "Now"



Disc Nine - Yeah! Live



Side One

"Elected" - B-Side "Heaven Is"

"Action" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"No Matter What" - Yeah! Bonus Disc Exclusive

"Rock On" - Live 2006



Side Two

"Travellin' Band" - Radio Edit (Previously Unreleased)

"Now I'm Here" - B-Side "Tonight"

"20th Century Boy" - 2005 VH I Rock Awards (Previously Unreleased)

"All the Young Dudes" - Once Bitten Twice Shy Exclusive Track



LP Box Set



LP Set One: X

LP Set Two: Yeah! (2-LP)

LP Set Three: Songs From The Sparkle Lounge

LP Set Four: B-sides (2-LP)

LP Set Five: Yeah! Studio Covers (2-LP)

LP Set Six: Yeah! Live



CD Box Set



Disc One: X

Disc Two: Yeah!

Disc Three: Songs From The Sparkle Lounge

Disc Four: B-sides

Disc Five: Yeah! Studio Covers

Disc Six: Yeah! Live

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