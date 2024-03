сегодня



Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD



DEF LEPPARD в апреле отметят 40-летие альбома "Pyromania", который будет выпущен в вариантах: 4-CD / Blu-ray box, 1LP half speed master, 2LP black vinyl, 2LP colored vinyl (D2C exclusive), 2CD и в цифровом формате. Фрагмент из этого релиза, "Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal)", доступен ниже.



The 4-CD / Blu-ray:



CD One: Album Re-Mastered



01. Rock Rock (Til You Drop)

02. Photograph

03. Stagefright

04. Too Late For Love

05. Die Hard The Hunter

06. Foolin'

07. Rock Of Ages

08. Comin' Under Fire

09. Action! Not Words

10. Billy's Got A Gun



CD Two: Rarities



01. No You Can't Do That - Outtake

02. Untitled 1 - Demo

03. Untitled 2 - Demo

04. Untitled 3 - Demo

05. Untitled 4 - Demo

06. Untitled 5 - Demo

07. Untitled 6 - Demo

08. Rock Rock Till You Drop - Demo

09. Too Late For Love - Demo

10. Comin' Under Fire - Demo

11. Billy's Got A Gun - Demo

12. No You Can't Do That - Demo

13. Rock Rock (Til You Drop) - Rough Mix Version

14. Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal)

15. Stagefright - Rough Mix Version

16. Too Late For Love - Rough Mix Version

17. Die Hard The Hunter - Rough Mix Version

18. Foolin' - Rough Mix Version

19. Rock Of Ages - Rough Mix Version

20. Comin' Under Fire - Rough Mix Version

21. Action! Not Words - Rough Mix Version (Chorus Only)

22. Billy's Got A Gun - Rough Mix Version



CD Three: Live Westfalen Halle, Dortmund, Germany / December 18, 1983



01. Rock! Rock! (Till You Drop)

02. Billy's Got A Gun

03. Foolin'

04. Rock Of Ages

05. Let It Go

06. Wasted



CD Four: Live at the Los Angeles Forum / September 11, 1983



01. Rock! Rock!! (Til You Drop)

02. Rock Brigade

03. High And Dry (Saturday Night)

04. Another Hit And Run

05. Billy's Got A Gun

06. Mirror Mirror (Look Into My Eyes)

07. Foolin'

08. Photograph

09. Rock Of Ages

10. Bringing Back The Heartache

11. Switch 625

12. Let It Go

13. Wasted

14. Stage Fright

15. Travellin' Band



Blu-ray: Atmos / 5.1 / New Stereo / Instrumental



01. Rock Rock (Til You Drop)

02. Photograph

03. Stagefright

04. Too Late For Love

05. Die Hard The Hunter

06. Foolin'

07. Rock Of Ages

08. Comin' Under Fire

09. Action! Not Words

10. Billy's Got A Gun



Videos



* Photograph - Official Video

* Rock Of Ages - Official Video

* Foolin' - Official Video

* Too Late For Love - Official Video / Supersonic (Historia)

* Rock! Rock! (Till You Drop) - Official Video / Japanese Show (Historia)







