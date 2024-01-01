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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
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Def Leppard

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3 мар 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

3 мар 2024 : 		 Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD

29 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

25 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

24 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

23 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

20 фев 2024 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

15 янв 2024 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Я физически развитый гитарист благодаря тем артистам, которые оказали на меня влияние»

16 дек 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD
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Фрагмент нового релиза DEF LEPPARD



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DEF LEPPARD в апреле отметят 40-летие альбома "Pyromania", который будет выпущен в вариантах: 4-CD / Blu-ray box, 1LP half speed master, 2LP black vinyl, 2LP colored vinyl (D2C exclusive), 2CD и в цифровом формате. Фрагмент из этого релиза, "Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal)", доступен ниже.

The 4-CD / Blu-ray:

CD One: Album Re-Mastered

01. Rock Rock (Til You Drop)
02. Photograph
03. Stagefright
04. Too Late For Love
05. Die Hard The Hunter
06. Foolin'
07. Rock Of Ages
08. Comin' Under Fire
09. Action! Not Words
10. Billy's Got A Gun

CD Two: Rarities

01. No You Can't Do That - Outtake
02. Untitled 1 - Demo
03. Untitled 2 - Demo
04. Untitled 3 - Demo
05. Untitled 4 - Demo
06. Untitled 5 - Demo
07. Untitled 6 - Demo
08. Rock Rock Till You Drop - Demo
09. Too Late For Love - Demo
10. Comin' Under Fire - Demo
11. Billy's Got A Gun - Demo
12. No You Can't Do That - Demo
13. Rock Rock (Til You Drop) - Rough Mix Version
14. Photograph - Rough Mix Version (Unfinished Vocal)
15. Stagefright - Rough Mix Version
16. Too Late For Love - Rough Mix Version
17. Die Hard The Hunter - Rough Mix Version
18. Foolin' - Rough Mix Version
19. Rock Of Ages - Rough Mix Version
20. Comin' Under Fire - Rough Mix Version
21. Action! Not Words - Rough Mix Version (Chorus Only)
22. Billy's Got A Gun - Rough Mix Version

CD Three: Live Westfalen Halle, Dortmund, Germany / December 18, 1983

01. Rock! Rock! (Till You Drop)
02. Billy's Got A Gun
03. Foolin'
04. Rock Of Ages
05. Let It Go
06. Wasted

CD Four: Live at the Los Angeles Forum / September 11, 1983

01. Rock! Rock!! (Til You Drop)
02. Rock Brigade
03. High And Dry (Saturday Night)
04. Another Hit And Run
05. Billy's Got A Gun
06. Mirror Mirror (Look Into My Eyes)
07. Foolin'
08. Photograph
09. Rock Of Ages
10. Bringing Back The Heartache
11. Switch 625
12. Let It Go
13. Wasted
14. Stage Fright
15. Travellin' Band

Blu-ray: Atmos / 5.1 / New Stereo / Instrumental

01. Rock Rock (Til You Drop)
02. Photograph
03. Stagefright
04. Too Late For Love
05. Die Hard The Hunter
06. Foolin'
07. Rock Of Ages
08. Comin' Under Fire
09. Action! Not Words
10. Billy's Got A Gun

Videos

* Photograph - Official Video
* Rock Of Ages - Official Video
* Foolin' - Official Video
* Too Late For Love - Official Video / Supersonic (Historia)
* Rock! Rock! (Till You Drop) - Official Video / Japanese Show (Historia)




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