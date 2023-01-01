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*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 52
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 21
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 19
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 16
*GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFE... 15
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Def Leppard

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21 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Австралии

21 ноя 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «О, у DEF LEPPARD много подкладок»

13 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о последствиях нападения

11 ноя 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD о выходе на пенсию

10 ноя 2023 : 		 DEF LEPPARD в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления DEF LEPPARD

26 окт 2023 : 		 История DEF LEPPARD не подходит для байопика

25 сен 2023 : 		 Концертное видео DEF LEPPARD

19 сен 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

28 авг 2023 : 		 В туре с DEF LEPPARD

7 авг 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Нам повезло, что у нас такие преданные фанаты»

31 июл 2023 : 		 Как барабанщик DEF LEPPARD научился играть одной рукой

25 июл 2023 : 		 DEF LEPPARD в Швейцарии

21 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DEF LEPPARD

12 июл 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «За последние годы я стал намного уверенней!»

30 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

20 июн 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Пенсия? Какая пенсия?!»

19 июн 2023 : 		 PHIL COLLEN — о прослушивании гитариста IRON MAIDEN в DEF LEPPARD

18 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

8 июн 2023 : 		 Влог от DEF LEPPARD

31 май 2023 : 		 Успехи в чартах DEF LEPPARD

24 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Вся фишка в американском акценте»

23 май 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Думаю, что тот, кто на меня напал, меня не знал»

22 май 2023 : 		 DEF LEPPARD отыграли на самой маленькой площадке за 35 лет

21 май 2023 : 		 Гитарист DEF LEPPARD: «Мы отлично провели время с MÖTLEY CRÜE»

5 май 2023 : 		 Новое видео DEF LEPPARD
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|||| 21 ноя 2023

DEF LEPPARD в Австралии



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DEF LEPPARD опубликовали видео с последнего концерта в рамках The World Tour, состоявшегося 14 ноября в Мельбурне.

DEF LEPPARD Share Video From Final Show Of The World Tour In Melbourne




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