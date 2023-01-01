Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 21
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
*Новое видео METALLICA 12
*DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 24
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 21
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



21 апр 2023 : 		 ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров

15 мар 2023 : 		 AXL ROSE присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

17 фев 2023 : 		 Два миллиарда GUNS N' ROSES

24 янв 2023 : 		 Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли

17 дек 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"

14 дек 2022 : 		 GUNS N' ROSES судятся за торговый знак

9 дек 2022 : 		 Выходят новые фигурки GUNS N' ROSES

7 дек 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине

26 ноя 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES против дронов на концерте

4 ноя 2022 : 		 Новая версия "November Rain" GUNS N' ROSES

24 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES

22 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES

21 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению

20 окт 2022 : 		 SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES

7 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания GUNS N' ROSES

21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

26 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»

18 июл 2022 : 		 1 000 музыкантов исполняют GUNS N' ROSES

11 июл 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES об отмене концерта в Глазго

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июл 2022 : 		 GUNS N' ROSES отменили концерт в Глазго

5 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — о 3,5-часовых концертах

5 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к GUNS N' ROSES

28 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC

21 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказался играть в туре с GUNS N' ROSES

9 июн 2022 : 		 GUNS N' ROSES сыграли хит AC/DC
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров



zoom
Billboard Boxscore опубликовал список самых успешных туров всех времён и народов, возглавляет который тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour, собравшим к настоящему моменту 885 миллионов долларов. Второе место занял Ed Sheeran с The ÷ (Divide) Tour (2017–2019, сборы 776 миллионов), на третьем месте U2 с U2 360° Tour (2009–2011, сборы 736 миллионов), на четвёртом GUNS N' ROSES с Not in This Lifetime... Tour (2016-–2019, сборы 584 миллиона). Пятую и шестую строчку заняли THE ROLLING STONES с A Bigger Bang Tour (2005–2007, сборы 558 миллионов) и No Filter Tour (2017-–2019/2021, сборы 547 миллионов), на седьмом месте Coldplay с A Head Full of Dreams Tour (2016–2017, сборы 524 миллиона), на восьмом месте ROGER WATERS с The Wall Live (2010–2013, сборы 459 миллионов), на девятом AC/DC с Black Ice World Tour (2008–2010, сборы 442 миллиона) и замыкает десятку Harry Styles с Love on Tour (2021 — настоящее время, сборы 418 миллионов и, видимо, позиции будут улучшаться).




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 176

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом