сегодня



ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров



Billboard Boxscore опубликовал список самых успешных туров всех времён и народов, возглавляет который тур Элтона Джона Farewell Yellow Brick Road Tour, собравшим к настоящему моменту 885 миллионов долларов. Второе место занял Ed Sheeran с The ÷ (Divide) Tour (2017–2019, сборы 776 миллионов), на третьем месте U2 с U2 360° Tour (2009–2011, сборы 736 миллионов), на четвёртом GUNS N' ROSES с Not in This Lifetime... Tour (2016-–2019, сборы 584 миллиона). Пятую и шестую строчку заняли THE ROLLING STONES с A Bigger Bang Tour (2005–2007, сборы 558 миллионов) и No Filter Tour (2017-–2019/2021, сборы 547 миллионов), на седьмом месте Coldplay с A Head Full of Dreams Tour (2016–2017, сборы 524 миллиона), на восьмом месте ROGER WATERS с The Wall Live (2010–2013, сборы 459 миллионов), на девятом AC/DC с Black Ice World Tour (2008–2010, сборы 442 миллиона) и замыкает десятку Harry Styles с Love on Tour (2021 — настоящее время, сборы 418 миллионов и, видимо, позиции будут улучшаться).







+0 -0



просмотров: 176