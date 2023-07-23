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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
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Guns N' Roses

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SLASH не видит варианта для байопика о GUNS N' ROSES в ближайшее время



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В рамках беседы со SLASH'ом он сказал, что не видит интереса в продюсировании фильма о GUNS N' ROSES:

«Я не вижу, что это может произойти в обозримом будущем. Это не значит, что этого не произойдет никогда, потому что кто знает; я могу думать только о том, что касается меня. Но я никогда не мог представить себе, как можно получить... Я к тому, что одно дело — пытаться найти актеров, которые будут изображать людей в группе, а другое дело — все эти театрализованные изображения жизни, музыкальной сцены, повседневной жизни музыкантов и все такое прочее. Это всегда какая-то надуманная, преувеличенная чушь. И очень редко можно увидеть фильм, в котором действительно чувствуется искренность. Поэтому я даже не хочу быть частью всего этого. Я просто не думаю, что это будет настоящим воплощением истинного смысла. Я видел много плохих фильмов на эту тему и они меня пугали.

На самом деле я работаю над фильмом, в котором задействована рок-группа; но это фильм ужасов. И обычно я избегаю таких сценариев, потому что именно их я всегда получаю первыми — сценарии ужасов, связанных с рок-группой. Но есть один очень хороший сценарист, который меня убедил и я взялся за дело. Фильм о группе, в нем есть музыка и он должен выйти в следующем году. Это все выдуманная история. Вот и все, что я могу сказать на данный момент».




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23 июл 2023
Klawd Air
Вот и хорошо. Всë равно та же "Богемская рапсодия" залупа какая-то. Не значит, что фильм о Ганзах обязательно получится таким же, но современные байопики плюс-минус одинаковые все, как будто то ли одним режиссëром сняты, то ли в одной комнате. Что "Элвис", что "Рокетмен", что "Грязь" - одна хуня. Честно говоря, они все похожи на "Рок на века". Только тот прикольный, хотя бы.

просмотров: 337

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