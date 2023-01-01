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Бывший гитарист GUNS N' ROSES о своем вкладе в "Chinese Democracy"



Ron "Bumblefoot" Thal недавно общался с Dr. Music, и, в частности, речь зашла о его вкладе в альбом "Chinese Democracy":



«Музыка была практически готова, она была настолько насыщенной, в ней было так много всего, что я просто пытался найти то, что лучше всего подойдет. И вот тут-то [продюсер] Caram Costanzo был со мной, он направлял меня и реально сделал так, что я смог внести в нее свой вклад. Так что в студии мы были вдвоем и просто работали. А потом они с Axl [Rose, вокалист GUNS N' ROSES] просматривали материал и решали, что получилось, что нет, что они решили оставить, а что будет на втором плане, а что на первом.



Я рад, что смог стать частью этой истории. [Это был серьезный альбом с большим количеством разнообразных оттенков. Вы можете слушать его несколько раз и услышать что-то еще, даже то, что вы не замечали. Как в отличном фильме, когда смотришь его в третий раз, можно заметить: "О, а ведь я этого даже не заметил"».







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