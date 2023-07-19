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*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
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Guns N' Roses

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Видео полного выступления GUNS N' ROSES



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Видео полного выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 16 июля в Бухаресте, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"It's So Easy"
"Bad Obsession" 
"Chinese Democracy" 
"Slither" (Velvet Revolver) 
"Pretty Tied Up"  
"Mr. Brownstone" 
"Welcome To The Jungle" 
"Absurd"
"Hard Skool" 
"Live And Let Die (Wings) 
"Estranged"
"Shadow Of Your Love" 
"Double Talkin' Jive" 
"Rocket Queen" 
"Down On The Farm (UK Subs) 
"You Could Be Mine"
"T.V. Eye" (The Stooges - Duff McKagan on vocals) 
"Anything Goes" 
"Civil War" 
- guitar solo (Slash) -   
"Sweet Child O' Mine" 
"November Rain" 
"Sorry"
"Patience" 
"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan)
"Nightrain"

Бис:

"Wichita Lineman" (Jimmy Webb) 
"Locomotive"
"Don't Cry"
"Paradise City"

GUNS N' ROSES - Fan-Filmed Video Of Entire Three Hour Bucharest Show Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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19 июл 2023
G
GlowoErzum
Каким бы самовлюблённым мудаком не был Эксл, трёхчасовые концерты вызывают только уважение.
19 июл 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
GlowoErzum, только так, как он нынче поёт, уже через час хочется чтобы поскорей закончилось.
19 июл 2023
gravitgroove
Сет-лист нужно выставлять под возможности пожилых музыкантов с расчетом на их возможности и выносливость: более спокойные и размеренные в плане вокала песни отправлять в конет сет-листа. Тут же ряд ошибок - например, Paradice City, на которой уже выдохшийся Аксель не может петь, а лишь использует часть возможностей, скулит имитируя собственный тембр.
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