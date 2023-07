сегодня



Видео полного выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 16 июля в Бухаресте, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"It's So Easy"

"Bad Obsession"

"Chinese Democracy"

"Slither" (Velvet Revolver)

"Pretty Tied Up"

"Mr. Brownstone"

"Welcome To The Jungle"

"Absurd"

"Hard Skool"

"Live And Let Die (Wings)

"Estranged"

"Shadow Of Your Love"

"Double Talkin' Jive"

"Rocket Queen"

"Down On The Farm (UK Subs)

"You Could Be Mine"

"T.V. Eye" (The Stooges - Duff McKagan on vocals)

"Anything Goes"

"Civil War"

- guitar solo (Slash) -

"Sweet Child O' Mine"

"November Rain"

"Sorry"

"Patience"

"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan)

"Nightrain"



Бис:



"Wichita Lineman" (Jimmy Webb)

"Locomotive"

"Don't Cry"

"Paradise City"







