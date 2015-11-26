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Бывший гитарист GUNS N' ROSES : «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»



В рамках недавнего разговора в программе "Guitar Villains" бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal поделился своим мнением относительно альбома "Chinese Democracy":



«В то время люди всё ещё говорили о том, как долго приходилось всего ждать и сколько лет он был в работе, сколько это стоило, и прочую чепуху. И я всегда говорил: подождите 20 лет. Люди забудут обо всём этом, обо всём том багаже, который они пытаются прикрепить к этой записи. И они просто будут слушать его таким, какой он есть, просто слушать его как музыку, и они услышат там очень многое, очень интересное сочетание различных элементов и людей, изменение в стиле и технологиях, которые происходили на протяжении многих лет, — скажем, 10 лет с момента, когда он только начинал создаваться до момента, когда оказался на полках магазинов. И я не думаю, что какой-либо другой альбом в истории рока прошёл через такие изменения. Так что это особенный альбом с большим количеством истории внутри каждой песни и невероятно многослойный. И я благодарен, что они привлекли для его записи».













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