Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 75
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



27 ноя 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»

7 ноя 2020 : 		 GILBY CLARKE: «Если бы у Axl'a были со мной напряги, звал бы он меня сейчас в GUNS N' ROSES?»

5 ноя 2020 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES — об увольнении Gilby

20 окт 2020 : 		 SLASH — о первом реюнион-концерте с GUNS N' ROSES

8 окт 2020 : 		 Будет ли RON "BUMBLEFOOT" THAL ещё играть с GUNS N' ROSES?

18 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

17 сен 2020 : 		 Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим

8 сен 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «SLASH был очень любезен со мной»

7 сен 2020 : 		 Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии

1 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

31 июл 2020 : 		 Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле

20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

14 июл 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Занят на карантине по полной!»

22 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

14 июн 2020 : 		 MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES: «Я понятия не имела, во что вписалась»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

23 май 2020 : 		 Барабанщик GUNS N' ROSES о сложностях игры партий прошлых ударников

22 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES переносят летний тур в США

17 май 2020 : 		 SLASH: «Первое шоу после возвращения в GUNS N' ROSES было клевым»

14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

13 апр 2020 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Охренительно важно быть дома!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший гитарист GUNS N' ROSES: «С годами "Chinese Democracy" стали воспринимать лучше»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора в программе "Guitar Villains" бывший гитарист GUNS N' ROSES Ron "Bumblefoot" Thal поделился своим мнением относительно альбома "Chinese Democracy":

«В то время люди всё ещё говорили о том, как долго приходилось всего ждать и сколько лет он был в работе, сколько это стоило, и прочую чепуху. И я всегда говорил: подождите 20 лет. Люди забудут обо всём этом, обо всём том багаже, который они пытаются прикрепить к этой записи. И они просто будут слушать его таким, какой он есть, просто слушать его как музыку, и они услышат там очень многое, очень интересное сочетание различных элементов и людей, изменение в стиле и технологиях, которые происходили на протяжении многих лет, — скажем, 10 лет с момента, когда он только начинал создаваться до момента, когда оказался на полках магазинов. И я не думаю, что какой-либо другой альбом в истории рока прошёл через такие изменения. Так что это особенный альбом с большим количеством истории внутри каждой песни и невероятно многослойный. И я благодарен, что они привлекли для его записи».

Ex-GUNS N





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Hellg


27 ноя 2020, 11:27		Хороший альбом, сразу понравился! Но 10 лет всё же слишком долгий срок. Альбом мог бы и не выйти.

НELLECTOR


27 ноя 2020, 12:52		Этот альбом засирают только говнодавы.

ElectricRetard


27 ноя 2020, 12:58		Ой хз, не люблю его за грузность.

Jack of Diamonds


27 ноя 2020, 13:30		Хз, ни когда не считал его херовым, сразу понравился


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 637

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом