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SLASH о выступлениях с GUNS N' ROSES



В недавнем разговоре с Guitar.com у Slash'a спросили, что он испытал, когда вновь вышел на сцену с GUNS N' ROSES:



«О, чувак, меня просто переполняли эмоции — это было так круто. Ведь прошло очень много времени — мы не говорили с нашего последнего концерта в 1994 году... 22 года с момента, когда мы играли вместе. Да, я играл с Duff'ом, но тут фишка в нас троих. Это было нечто и очень классно!»











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