Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео RAMMSTEIN 70
*TOMI JOUTSEN сказал, что альбом "Queen of Time" является «са... 37
*Владелец канадского хэви-металлического паба о спонсировании... 36
*Фронтмен BUCKCHERRY считает новую рок-музыку неинтересной, з... 24
*SID WILSON из SLIPKNOT заканчивает запись своих партий для н... 17
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



8 апр 2019 : 		 SLASH о выступлениях с GUNS N' ROSES

25 мар 2019 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

16 мар 2019 : 		 GUNS N' ROSES получили награду от Ticketmaster

13 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN вспоминает самую первую репетицию с GUNS N' ROSES: «Это было мощно»

19 фев 2019 : 		 GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам

16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе
Показать далее
| - |
|||| сегодня

SLASH о выступлениях с GUNS N' ROSES



*
zoom
*
* *
В недавнем разговоре с Guitar.com у Slash'a спросили, что он испытал, когда вновь вышел на сцену с GUNS N' ROSES:

«О, чувак, меня просто переполняли эмоции — это было так круто. Ведь прошло очень много времени — мы не говорили с нашего последнего концерта в 1994 году... 22 года с момента, когда мы играли вместе. Да, я играл с Duff'ом, но тут фишка в нас троих. Это было нечто и очень классно!»



SLASH Says It Was



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1205

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом