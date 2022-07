8 июл 2022



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES



Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось в Дублине 28 июня, доступно для просмотра ниже:



"It's So Easy"

"Mr. Brownstone"

"Welcome To The Jungle"

"Better"

"Back In Black" (AC/DC cover)

"Slither" (Velvet Revolver cover)

"Chinese Democracy"

"Double Talkin' Jive"

"Estranged"

"Live And Let Die" (Wings cover)

"Reckless Life"

"Rocket Queen"

"You Could Be Mine"

"I Wanna Be Your Dog" (The Stooges cover - Duff on lead vocals)

"Absurd"

"Hard Skool"

"Civil War"

Slash Guitar Solo

"Sweet Child O' Mine"

"November Rain"

"Wichita Lineman" (Jimmy Webb cover)

"Knockin' On Heaven's Door" (Bob Dylan cover)

"Nightrain"

"Coma"

"Patience"

"You're Crazy"

+0 -2



просмотров: 213