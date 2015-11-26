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Вокалист GUNS N' ROSES : «Почему это мне нельзя говорить про политику?»



Вокалист GUNS N' ROSES Axl Rose высказался в защиту своего права «говорить о нынешней администрации президента то, что он считает нужным сказать». Он написал в своем аккаунте:



«Мое презрение к нынешней администрации и то, что я воспринимаю как угрозу демократии, не является секретом.



Я не настолько активен в социальных медиа, чтобы ценить всех, кто интересуется тем, что я могу разместить, но у меня нет интереса к тому, сколько последователей или ретвитов и т. д. будет из-за того, что я скажу. У меня есть посты по политическим или социальным вопросам, но не обо мне. Они о проблемах. Обычно мои сообщения в отношении текущих событий, политики или социальных вопросов проистекают из чувства возмущения, обязанности и ответственности сказать что-то в то время, когда я чувствую себя непричастным (в отличие от желания привлечь внимание или продвигать себя).



Я никто, просто гражданин, который, как и все остальные, имеет своё собственное мнение и верит в свои искренние убеждения, ведь в конечном счёте я хочу лучшего не только для своей страны, но и для человечества, для дикой природы и окружающей среды, для других, в отличие от правых, левых или любого другого крыла паразитического движения, по крайней мере, в этой стране, и свободно не соглашаясь с ними. Поэтому когда я чувствую, что кто-то в этой администрации, к примеру, или, быть может, в средствах массовой информации, в сфере развлечений или в обществе говорит или делает что-то, что, на мой взгляд, поддерживает или удовлетворяет безответственность этой администрации или по различным аспектам, связанным с правительством или правоохранительными органами, я могу высказать свое мнение. Возможно, слишком решительное или воспринимаемое некоторыми непристойным или несведущим ответом или мнением. Такое случается».













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