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Guns N' Roses

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20 июл 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»

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14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

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4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

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26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

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2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Коби Брайанта и его дочери

2 фев 2020 : 		 GUNS N' ROSES затусили с SNOOP DOGG'ом

24 янв 2020 : 		 SLASH о новой музыке GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 SNOOP DOGG разогреет GUNS N' ROSES

16 янв 2020 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Надеюсь, в этом году будет что-то новое»

20 дек 2019 : 		 GUNS N' ROSES добавили ещё одну дату в Лондоне

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Вокалист GUNS N' ROSES: «Почему это мне нельзя говорить про политику?»



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Вокалист GUNS N' ROSES Axl Rose высказался в защиту своего права «говорить о нынешней администрации президента то, что он считает нужным сказать». Он написал в своем аккаунте:

«Мое презрение к нынешней администрации и то, что я воспринимаю как угрозу демократии, не является секретом.

Я не настолько активен в социальных медиа, чтобы ценить всех, кто интересуется тем, что я могу разместить, но у меня нет интереса к тому, сколько последователей или ретвитов и т. д. будет из-за того, что я скажу. У меня есть посты по политическим или социальным вопросам, но не обо мне. Они о проблемах. Обычно мои сообщения в отношении текущих событий, политики или социальных вопросов проистекают из чувства возмущения, обязанности и ответственности сказать что-то в то время, когда я чувствую себя непричастным (в отличие от желания привлечь внимание или продвигать себя).

Я никто, просто гражданин, который, как и все остальные, имеет своё собственное мнение и верит в свои искренние убеждения, ведь в конечном счёте я хочу лучшего не только для своей страны, но и для человечества, для дикой природы и окружающей среды, для других, в отличие от правых, левых или любого другого крыла паразитического движения, по крайней мере, в этой стране, и свободно не соглашаясь с ними. Поэтому когда я чувствую, что кто-то в этой администрации, к примеру, или, быть может, в средствах массовой информации, в сфере развлечений или в обществе говорит или делает что-то, что, на мой взгляд, поддерживает или удовлетворяет безответственность этой администрации или по различным аспектам, связанным с правительством или правоохранительными органами, я могу высказать свое мнение. Возможно, слишком решительное или воспринимаемое некоторыми непристойным или несведущим ответом или мнением. Такое случается».

AXL ROSE Defends His Right To Speak Out On Political Issues: Not Saying Something Is





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


20 июл 2020, 14:58		Ну а хули.

gravitgroove


20 июл 2020, 18:25		вот уж не мог подумать! Аксель повзрослел умом.


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