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*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 19
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Guns N' Roses

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Басист GUNS N' ROSES об AXL'е ROSE: «Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет»



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Во время участия в последнем эпизоде подкаста "Life In The Stocks" Duff'a McKagan'a спросили, считает ли он, что гостевое участие Axl'a Rose'a в туре AC/DC в 2016 году стало важной частью возрождения GUNS N' ROSES после частичного воссоединения классического состава группы. Он ответил:

«Мы отправились в первый стадионный тур. Axl сломал ногу [на первом концерте в апреле 2016 года], и он справился с этим. И [фронтмен FOO FIGHTERS Dave] Grohl принёс трон [на котором он выступал в 2015 году после того, как сломал ногу в Швеции, и одолжил его Axl'y для использования на сцене]... И петь это сидя довольно сложно... Я наблюдаю за каждой гласной, каждой нотой, которую он поёт, просто потому что он настоящий мастер — как он дышит, от чего он отталкивается, под каким углом он наклоняет голову. Он потрясающий певец, по которому можно учиться, а я занимаюсь этим каждый вечер. "Вот так я должен дышать, чтобы спеть этот гласный звук". Так что после этого мы выступили на Coachella, и он стал героем того года. А потом произошла эта история с AC/DC.

Мы с [гитаристом GUNS N' ROSES] Slash'ем за эти годы выступали с самыми разными людьми. А вот Axl никогда этого не делал... И группа AC/DC была его любимой. Он попробовал себя [в качестве гастролирующего вокалиста в AC/DC]. Он сказал: "Я собираюсь попробовать". Я такой: "Тебе не нужно пробовать. Я бы не волновался об этом". А он сказал: "Во дела. Я так нервничаю". Это было действительно здорово. Мы были уверены — я и Slash: "Ты получишь это место". И это было так здорово. И на нём всё ещё был гипс [когда он выступал на первом концерте с AC/DC]. Думаю, первые пару концертов ему пришлось выступать на стуле. А потом он стал ходить в ботинках. Мы со Slash'ем приехали, чтобы удивить его [на концерте AC/DC в Лондоне]. Мы прилетели в аэропорт Хитроу — в него можно прилететь незаметно, но нужно заплатить немного денег. Мы прошли сбоку, так что нас не было видно в аэропорту, просто чтобы никто не знал, что мы здесь, чтобы по-настоящему удивить его и поддержать в этом деле. Потому что мы знали, что у него не было возможности выступать с другими артистами. Так что я думаю, это действительно помогло. Думаю, он тоже увидел, как работают AC/DC: "Да, мы можем выступить вовремя" и всё в таком духе, потому что "Они выступят, готов я или нет"».

Duff описал Axl'a как отличного лидера группы:

«Он слишком непринуждённый. Он относится к этому очень серьёзно. Он разогревается полтора часа. А мы выходим вовремя и играем до бесконечности. Если комендантский час начинается в 11 часов, мы будем играть до него. А это значит, что мы выйдем в 7:30, иначе не успеем сыграть все песни. Так что если мы выходим в восемь, то играем меньше времени, а он не хочет этого делать. Я с удовольствием наблюдал за его триумфом в течение последних восьми лет... Это было по-настоящему замечательно. Это было прекрасно».




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