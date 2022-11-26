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Вокалист GUNS N' ROSES против дронов на концерте



Axl Rose с недовольством воспринял наличие дронов на концерте GUNS N' ROSES 24 ноября:



«На этом этапе тура были несколько беспилотников. Прошлым вечером (Голд-Кост, Австралия) это было, пожалуй, самым навязчивым. Это слегка отвлекало, так как кто-то явно решил, что это в порядке вещей, и к тому же он пролетел так близко перед сценой, а затем фактически над ней.



По словам полиции, в последнее время это происходит все чаще, особенно во время спортивных мероприятий. Это не совсем то, к чему мы привыкли. У всех в голове пронеслось множество не самых приятных мыслей, которые, после размышлений (а когда живешь, нет времени разбираться в таких вещах) не имели под собой серьезных оснований.



Люди были в бешенстве. Как бы кто ни веселился, вы все равно пытаетесь оставаться сосредоточенными, делать свою работу и давать фанатам лучшее шоу, на которое вы способны. В любом случае, мы понимаем, что может быть "весело" получить видео с дрона, но мы были бы признательны, если бы любой, кто планирует стать пиратами с дроном, принял во внимание интересы фанатов и группы и поиграл с вашими игрушками в другом месте. Заранее большое спасибо!»

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