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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 16
*ACCEPT выступили без вокалиста 14
*Новая песня DARKTHRONE 11
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Guns N' Roses

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CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению



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У CARRIE UNDERWOOD недавно спросили, каким образом она сумела убедить Axl'a Rose'a принять участие в её выступлении на кантри-фестивале Stagecoach, на что она ответила:

«Это готовилось много лет. Я исполняла песни GUNS N' ROSES всю свою жизнь, практически всегда, и уж точно на сцене в течение последних 15 лет как минимум. Я и раньше спрашивала, не согласится ли он когда-нибудь спеть, или не смогу ли я приехать к нему куда-нибудь. У нас было несколько "почти", "почти", "почти", "может быть", но по разным причинам не было подходящего случая. Но я попросила его спеть на Stagecoach. Я послала ему электронное письмо и сказала: "Мы так близко к вам", и объяснила, почему и что он для меня значит. Когда я училась петь, я выбирала очень сложных вокалистов, чтобы попытаться подражать им, и его голос всегда завораживал меня. Я думал: "Как он делает то, что делает?" Я рассказала ему всё это, и он пришёл! У нас были репетиции, и всё прошло очень гладко. Нам всем было легко находиться рядом друг с другом. Надеюсь, он хорошо провёл время!»




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21 окт 2022
Nord61
Как всё-таки эти попсушники любят уродовать рок-песни своими подвывами... Ферги однажды тоже испоганила Sweet Child O'Mine (та версия была интересна только тем, как Ферги крутила жопой, танцуя вокруг Слэша). Из-за этой попсово-эрэнбишной манеры пения совершенно не лезут в уши песни Queen, когда их поёт Ламберт. Неужели им непонятно, что рок поётся совсем иначе? Вроде бы для людей с музыкальным слухом это должно быть очевидно...

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