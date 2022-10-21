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CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению



У CARRIE UNDERWOOD недавно спросили, каким образом она сумела убедить Axl'a Rose'a принять участие в её выступлении на кантри-фестивале Stagecoach, на что она ответила:



«Это готовилось много лет. Я исполняла песни GUNS N' ROSES всю свою жизнь, практически всегда, и уж точно на сцене в течение последних 15 лет как минимум. Я и раньше спрашивала, не согласится ли он когда-нибудь спеть, или не смогу ли я приехать к нему куда-нибудь. У нас было несколько "почти", "почти", "почти", "может быть", но по разным причинам не было подходящего случая. Но я попросила его спеть на Stagecoach. Я послала ему электронное письмо и сказала: "Мы так близко к вам", и объяснила, почему и что он для меня значит. Когда я училась петь, я выбирала очень сложных вокалистов, чтобы попытаться подражать им, и его голос всегда завораживал меня. Я думал: "Как он делает то, что делает?" Я рассказала ему всё это, и он пришёл! У нас были репетиции, и всё прошло очень гладко. Нам всем было легко находиться рядом друг с другом. Надеюсь, он хорошо провёл время!»







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