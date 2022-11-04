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*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
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Guns N' Roses

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|||| 4 ноя 2022

Новая версия "November Rain" GUNS N' ROSES



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GUNS N' ROSES опубликовали обновленную версию "November Rain", которая была записана с настоящим оркестром из 50 человек. Этот трек будет включен в переиздание Use Your Illusion I & II:

Трек-лист:

BLU-RAY VIDEO
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 Concert: 1.44:1 Pillarbox / 1080p / 24fps
4 Menu: “You Could Be Mine (Live in New York)” Music Video
5 Audio: Dolby Atmos 48kHz 24-bit / Dolby TrueHD 5.1 96kHz 24-bit / PCM Stereo 48kHz 24-bit
6 Regions: All
7 Run Time: 2hr 6min
8 PRETTY TIED UP*
9 BAD OBSESSION*
10 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
11 MR. BROWNSTONE*
12 DUST N’ BONES*
13 LIVE AND LET DIE*
14 PARADISE CITY*
15 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
16 DRUM SOLO*
17 SLASH SOLO*
18 YOU COULD BE MINE*
19 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
20 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
21 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
22 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
23 MY MICHELLE*
24 ESTRANGED*
25 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
26 SWEET CHILD O’ MINE*
27 WELCOME TO THE JUNGLE*
28 * Previously unreleased

CD 1
1 USE YOUR ILLUSION I
2 Original Album Remastered
3 RIGHT NEXT DOOR TO HELL
4 DUST N’ BONES
5 LIVE AND LET DIE
6 DON’T CRY (ORIGINAL)
7 PERFECT CRIME
8 YOU AIN’T THE FIRST
9 BAD OBSESSION
10 BACK OFF BITCH
11 DOUBLE TALKIN’ JIVE
12 NOVEMBER RAIN*
13 THE GARDEN
14 GARDEN OF EDEN
15 DON’T DAMN ME
16 BAD APPLES
17 DEAD HORSE
18 COMA 

CD 2
1 USE YOUR ILLUSION II
2 Original Album Remastered
3 CIVIL WAR
4 14 YEARS
5 YESTERDAYS
6 KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR
7 GET IN THE RING
8 SHOTGUN BLUES
9 BREAKDOWN
10 PRETTY TIED UP
11 LOCOMOTIVE
12 SO FINE
13 ESTRANGED
14 YOU COULD BE MINE
15 DON’T CRY (ALT. LYRICS)
16 MY WORLD

CD 3
1 LIVE IN NEW YORK
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 PRETTY TIED UP*
4 BAD OBSESSION*
5 RIGHT NEXT DOOR TO HELL*
6 MR. BROWNSTONE*
7 DUST N’ BONES
8 LIVE AND LET DIE*
9 PARADISE CITY*
10 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*
11 DRUM SOLO*
12 SLASH SOLO*
13 YOU COULD BE MINE*

CD 4
1 LIVE IN NEW YORK* (cont’d)
2 Ritz Theatre – May 16, 1991
3 I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*
4 ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
5 DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]
6 YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]
7 MY MICHELLE*
8 ESTRANGED*
9 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
10 SWEET CHILD O’ MINE*
11 WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5
1 LIVE IN LAS VEGAS
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 NIGHTRAIN
4 MR. BROWNSTONE*
5 LIVE AND LET DIE*
6 ATTITUDE*
7 IT’S SO EASY*
8 BAD OBSESSION*
9 WELCOME TO THE JUNGLE*
10 DOUBLE TALKIN’ JIVE*
11 VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 DON’T CRY (ORIGINAL)*
4 WILD HORSES*
5 PATIENCE*
6 YOU COULD BE MINE*
7 SO FINE*
8 NOVEMBER RAIN*
9 INTROS / DRUM SOLO*
10 SLASH SOLO*
11 SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*
12 ROCKET QUEEN

CD 7
1 LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)
2 Thomas & Mack Center – January 25, 1992
3 SAIL AWAY SWEET SISTER*
4 SWEET CHILD O’ MINE*
5 MOVE TO THE CITY*
6 HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*
7 YESTERDAYS
8 MY MICHELLE*
9 ESTRANGED*
10 MOTHER* / PARADISE CITY




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4 ноя 2022
Klawd Air
Очень крутая переработка. Я сначала не просëк, что изменилось, но включил сразу же после прослушивания оригинальной версии и понял, что новая в разы более богато звучит.
4 ноя 2022
Nord61
Klawd Air, да, отличный звук. Оркестр гораздо сочнее слышно.
5 ноя 2022
Saint Portnoy
Очень хорошо намиксовали, православно. И вот эта вот детальность всех пятидесяти человек в оркестре - ну очень вкусно. Аж бас Ньюстеда появился,наконец, на ...and justice for all

просмотров: 473

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