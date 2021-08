сегодня



GUNS N' ROSES открыли тур



GUNS N' ROSES концертом 31 июля открыли очередной этап тура "Not In This Lifetime":



01. It's So Easy

02. Mr. Brownstone

03. Chinese Democracy

04. Welcome To The Jungle

05. Double Talkin' Jive

06. Slither (VELVET REVOLVER cover)

07. Better

08. Estranged

09. Live And Let Die (WINGS cover)

10. You're Crazy

11. Rocket Queen

12. You Could Be Mine

13. I Wanna Be Your Dog (THE STOOGES cover)

14. Civil War

15. Dead Horse

16. Slash Guitar Solo

17. Sweet Child O' Mine

18. November Rain

19. Knockin' On Heaven's Door (BOB DYLAN cover)

20. Nightrain



Encore:



21. Paradise City























просмотров: 382