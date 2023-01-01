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*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 35
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Guns N' Roses

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3 ноя 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый трек

23 окт 2023 : 		 Басист GUNS N' ROSES: «Axl мегакрут!»

16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

2 окт 2023 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES о своём вкладе в "Chinese Democracy"

9 сен 2023 : 		 Бывший гитарист THE BLACK CROWES объяснил, почему не пошел в GUNS N' ROSES

23 авг 2023 : 		 CHRISSIE HYNDE спела с GUNS N' ROSES

21 авг 2023 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новый сингл

20 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью

19 авг 2023 : 		 Новое видео GUNS N' ROSES

17 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 авг 2023 : 		 Новый сингл GUNS N' ROSES — в пятницу!

23 июл 2023 : 		 SLASH не видит варианта для байопика о GUNS N' ROSES в ближайшее время

19 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

16 июл 2023 : 		 GUNS N' ROSES готовят сингл

1 июл 2023 : 		 Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?

27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES

7 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES репетировали Perhaps

3 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES сыграли много редкого

31 май 2023 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES: «А если бы я не ушёл, то что тогда?»

6 май 2023 : 		 GUNS N' ROSES могут внести разнообразие в сет

28 апр 2023 : 		 Концертное видео GUNS N' ROSES

21 апр 2023 : 		 ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров

15 мар 2023 : 		 AXL ROSE присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD
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|||| 3 ноя 2023

GUNS N' ROSES исполнили новый трек



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GUNS N' ROSES второго ноября впервые исполнили композицию "The General", би-сайд с недавно выпущенного сингла "Perhaps".




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