сегодня



DUFF MCKAGAN о продолжительности концертов GUNS N' ROSES



DUFF MCKAGAN в интервью Heavy Music обсудил продолжительность выступлений GUNS N' ROSES, которые, как правило, продолжаются не меньше трех часов каждое:



«Axl, он такое любит....Я думаю, это... Черт возьми, ну какие песни вы бы убрали, если бы хотели играть покороче? Не поймите меня неправильно — мое тело было бы в восторге, если бы мы играли всего два с половиной часа. Большинство групп играют два часа, два часа и 10 минут или что-то в этом роде, а мы играем три [часа и] 30 [минут]. Я бы с удовольствием играл поменьше, потому что на следующий день мне было бы не так больно. Но песен слишком много, и люди остаются до конца. Никто не уходит, так что, наверное, им это нравится. Мы включаем в сет "Coma" или "Locomotive". Мы играем и другие песни. Мне очень нравится их исполнять. 'Bad Obsession', 'Pretty Tied Up'. Так здорово. Мы сыграем их все. 'Reckless [Life]' и 'Shadow [Of Your Love]'. Я смотрю на Axl'a и спрашиваю: "Да, ты уверен, чувак? Потому что через пару вечеров мы снова должны играть". Но он просто монстр, этот парень, Axl, как и его живучесть. Нам пришлось отменить только одно шоу из-за его вокала, потому что у него опухла — неудивительно — одна из сторон горла. И он все равно хочет выступать, а доктор говорит: "Ты можешь навсегда испортить свой голос". Пару лет назад мы отменили лишь один концерт в Глазго. Мы его отменили. Но всего один, и потом отыграли там же другой концерт в качестве компенсации».







+1 -0



просмотров: 206