7 июн 2023



GUNS N' ROSES репетировали Perhaps



В рамках саундчека перед выступлением в Тель-Авиве, GUNS N' ROSES исполняли композицию "Perhaps", которая была в работе в рамках записи альбома Chinese Democracy. Аудио доступно ниже.







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