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Guns N' Roses

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|||| 7 июн 2023

GUNS N' ROSES репетировали Perhaps



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В рамках саундчека перед выступлением в Тель-Авиве, GUNS N' ROSES исполняли композицию "Perhaps", которая была в работе в рамках записи альбома Chinese Democracy. Аудио доступно ниже.

GUNS N' ROSES Soundcheck Unreleased Song "Perhaps"; Audio




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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7 июн 2023
Klawd Air
Эх, когда же мы что-нибудь новое от них услышим. Не переработанный старый материал, а действительно новые песни. Хотя, я бы не отказался и от студийной версии песни "Wichita Lineman". Лайвы еë отлично звучат.
7 июн 2023
Hellg
Klawd Air, да, со времён Chinese Democracy прошло уже целых 15 лет! Просто обалдеть можно((

просмотров: 341

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