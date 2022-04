сегодня



MATT SORUM — о заблуждениях насчёт GUNS N' ROSES



MATT'a SORUM'a в рамках недавней беседы спросили, какие заблуждения о GUNS N' ROSES он хотел развеять в "Double Talkin' Jive: True Rock 'N' Roll Stories From The Drummer Of Guns N' Roses, The Cult, And Velvet Revolver", на что он ответил:



«В том, что на самом деле никто не был виноват. Группа была слишком популярна в то время. Было слишком много заинтересованных сторон, много отвлекающих факторов, слишком много денег, слишком много наркотиков и алкоголя. Молодые парни не принимают правильных решений. Я вспоминаю прошлое и думаю: "Если бы это был я сейчас, я бы позвонил и поговорил", но в те дни сделать это было не так-то просто. Уметь объяснять друг другу, помогать в решении проблем, а не заниматься самолюбованием или высокомерием. Всё могло бы пойти по-другому, если бы было больше общения. Когда ты выходишь из такой ситуации, ты понимаешь: "Боже правый, это была отличная группа, и я хотел бы, чтобы мы сохранили её вместе".



Если вы спросите любую группу, участники которой осталась вместе, они должны пройти через такие трудности, как и любые другие отношения. Ты должен понять, хочешь ли ты сохранить отношения, например, сколько это стоит для тебя лично? В то же время, когда я рассказываю о том, что произошло, я хочу похвалить людей в группе. В эпоху "Use Your Illusion" мы были на пике своей формы. Axl [Rose, вокал], Slash и Duff — и даже Izzy Stradlin [гитара] и Gilby [Clarke, гитара] — личности, которые самостоятельны, и иногда эти личности объединяются, а иногда — нет».







