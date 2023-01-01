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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 62
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 26
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Guns N' Roses

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27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES

7 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES репетировали Perhaps

3 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES сыграли много редкого

31 май 2023 : 		 Бывший басист GUNS N' ROSES: «А если бы я не ушёл, то что тогда?»

6 май 2023 : 		 GUNS N' ROSES могут внести разнообразие в сет

28 апр 2023 : 		 Концертное видео GUNS N' ROSES

21 апр 2023 : 		 ROGER WATERS, GUNS N' ROSES и ROLLING STONES в списке самых успешных туров

15 мар 2023 : 		 AXL ROSE присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

17 фев 2023 : 		 Два миллиарда GUNS N' ROSES

24 янв 2023 : 		 Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли

17 дек 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine"

14 дек 2022 : 		 GUNS N' ROSES судятся за торговый знак

9 дек 2022 : 		 Выходят новые фигурки GUNS N' ROSES

7 дек 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине

26 ноя 2022 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES против дронов на концерте

4 ноя 2022 : 		 Новая версия "November Rain" GUNS N' ROSES

24 окт 2022 : 		 Фрагмент нового релиза GUNS N' ROSES

22 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила хит GUNS N' ROSES

21 окт 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD — о том, как сумела привлечь Axl'a Rose'a к своему выступлению

20 окт 2022 : 		 SLASH хотел бы записать новый альбом GUNS N' ROSES

7 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания GUNS N' ROSES

21 сен 2022 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет осенью

26 июл 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Если я не играю на гитаре, то стараюсь не привлекать внимания»

18 июл 2022 : 		 1 000 музыкантов исполняют GUNS N' ROSES
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|||| 27 июн 2023

DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES



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Профессиональное видео исполнения DAVE GROHL и GUNS N' ROSES композиции "Paradise City" на фестивале Glastonbury, доступно для просмотра ниже.




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