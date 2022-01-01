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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Guns N' Roses

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3 май 2022 : 		 Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD

30 апр 2022 : 		 GUNS N' ROSES стали первыми

29 апр 2022 : 		 MATT SORUM — о заблуждениях насчёт GUNS N' ROSES

17 фев 2022 : 		 Slash — о новом альбоме GUNS N' ROSES

11 янв 2022 : 		 SLASH: «Новый материал GUNS N' ROSES на подходе»

10 янв 2022 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об отсутствии в группе Izzy

23 дек 2021 : 		 Организаторы тура GUNS N' ROSES в Австралии получили помощь от правительства

20 дек 2021 : 		 DAVE NAVARRO — о том, почему не пошёл в GUNS N' ROSES

14 дек 2021 : 		 Переиздание GUNS N' ROSES выйдет летом

7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

5 дек 2021 : 		 SLASH о возвращении в GUNS N' ROSES: «Изначально думали про пару концертов»

27 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»

25 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об ограничениях в рамках тура

8 окт 2021 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют GUNS N' ROSES

6 окт 2021 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников

5 окт 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил с GUNS N' ROSES

1 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a

28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард
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Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD



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Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD в ходе выступления на фестивале кантри-музыки Stagecoach для исполнения "Sweet Child O' Mine" и "Paradise City" — видео доступно ниже.






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