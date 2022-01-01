сегодня



Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD



Лидер GUNS N' ROSES присоединился на сцене к CARRIE UNDERWOOD в ходе выступления на фестивале кантри-музыки Stagecoach для исполнения "Sweet Child O' Mine" и "Paradise City" — видео доступно ниже.











+0 -1



просмотров: 118

