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Гитарист GUNS N' ROSES : «Мы ещё не начинали сочинять»



В рамках недавнего интервью SLASH рассказал о статусе нового материала GUNS N' ROSES:



«Что касается нового GUNS, то мы ещё даже не дошли до того момента, когда можно серьёзно сесть и писать. Мы переработали много материала, который уже давно лежит без дела. Так что это будет отдельное целенаправленное начинание».



Что касается того, как появились "Hard Skool" и "Absurd", Slash объяснил:



«У обеих долгая история. Случилось так, что у Axl'a [Rose'a, вокалист'a GUNS] есть все эти песни, которые он записал в какой-то момент на своём пути. И мы с Duff'ом [McKagan'ом, басистом GUNS] занялись их переделкой по сути... Я написал свои собственные партии к тому, что там было, и мы просто добавили барабаны и переделали всё остальное».







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