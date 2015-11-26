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Guns N' Roses

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27 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»

25 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об ограничениях в рамках тура

8 окт 2021 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют GUNS N' ROSES

6 окт 2021 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников

5 окт 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил с GUNS N' ROSES

1 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a

28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год

16 мар 2021 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES — об участии в делах группы

15 мар 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «На сцене мне комфортнее всего»
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Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»



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В рамках недавнего интервью SLASH рассказал о статусе нового материала GUNS N' ROSES:

«Что касается нового GUNS, то мы ещё даже не дошли до того момента, когда можно серьёзно сесть и писать. Мы переработали много материала, который уже давно лежит без дела. Так что это будет отдельное целенаправленное начинание».

Что касается того, как появились "Hard Skool" и "Absurd", Slash объяснил:

«У обеих долгая история. Случилось так, что у Axl'a [Rose'a, вокалист'a GUNS] есть все эти песни, которые он записал в какой-то момент на своём пути. И мы с Duff'ом [McKagan'ом, басистом GUNS] занялись их переделкой по сути... Я написал свои собственные партии к тому, что там было, и мы просто добавили барабаны и переделали всё остальное».

SLASH Says GUNS N











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