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Guns N' Roses

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Видео с выступления GUNS N' ROSES



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Видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 11 августа в Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. It's So Easy
02. Bad Obsession
03. Chinese Democracy
04. Slither (VELVET REVOLVER cover)
05. Hard Skool
06. Mr. Brownstone
07. Welcome To The Jungle
08. Absurd
09. Reckless Life
10. Double Talkin' Jive
11. Estranged
12. Down On The Farm (UK SUBS cover)
13. Live And Let Die (WINGS cover)
14. Rocket Queen
15. You Could Be Mine
16. T.V. Eye (THE STOOGES cover)
17. Anything Goes
18. Civil War
19. Slash Guitar Solo
20. Sweet Child O' Mine
21. November Rain
22. Madagascar
23. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)
24. Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)
25. Nightrain

Encore:

26. Coma
27. Patience
28. Paradise City




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