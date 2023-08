сегодня



Видео с выступления GUNS N' ROSES



Видео с выступления GUNS N' ROSES, которое состоялось 11 августа в Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. It's So Easy

02. Bad Obsession

03. Chinese Democracy

04. Slither (VELVET REVOLVER cover)

05. Hard Skool

06. Mr. Brownstone

07. Welcome To The Jungle

08. Absurd

09. Reckless Life

10. Double Talkin' Jive

11. Estranged

12. Down On The Farm (UK SUBS cover)

13. Live And Let Die (WINGS cover)

14. Rocket Queen

15. You Could Be Mine

16. T.V. Eye (THE STOOGES cover)

17. Anything Goes

18. Civil War

19. Slash Guitar Solo

20. Sweet Child O' Mine

21. November Rain

22. Madagascar

23. Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

24. Knockin' on Heaven's Door (Bob Dylan cover)

25. Nightrain



Encore:



26. Coma

27. Patience

28. Paradise City







