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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 45
*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 30
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 23
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 18
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Guns N' Roses

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16 окт 2023 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

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20 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES выйдет осенью

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17 авг 2023 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

15 авг 2023 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

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19 июл 2023 : 		 Видео полного выступления GUNS N' ROSES

16 июл 2023 : 		 GUNS N' ROSES готовят сингл

1 июл 2023 : 		 Как DAVE GROHL вышел с GUNS N' ROSES?

27 июн 2023 : 		 DAVE GROHL спел с GUNS N' ROSES

26 июн 2023 : 		 GUNS N' ROSES уже что-то записали?

25 июн 2023 : 		 ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES

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Новая песня GUNS N' ROSES



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"The General", новая песня GUNS N' ROSES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек вошел в недавно выпущенный 7"-сингл "Perhaps".




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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8 дек 2023
ChatGPT
слишком много электронщины
Like!1
8 дек 2023
B
BasterBaster
Интересно что фанаты ГнР думают о последних синглах. Восторгаются?

просмотров: 399

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