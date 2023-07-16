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GUNS N' ROSES готовят сингл



Продакшен-менеджер GUNS N' ROSES Tom Mayhue в интервью перед выступлением во Франции сообщил, что новый сингл группы может выйти в "ближайшее время":



«И я знаю, что группа собирается начать работу над новой музыкой. У них уже записана куча материала. Так что новая музыка GUNS N' ROSES появится очень скоро. На самом деле, я полагаю, что они собираются выпустить сингл в ближайшее время, так что вы можете услышать что-то очень-очень скоро».



По поводу того, как звучит новый материал GUNS N' ROSES, Mayhue сказал:



«Он звучит великолепно. Он гораздо больше ориентирован на "Appetite [For Destruction]". У них было много песен. Когда группа записывала "Appetite For Destruction", насколько помню, они записали около 29 песен. Так что осталась еще куча музыки, которая не вошла в первый альбом. По-моему, на первой пластинке было всего 11 композиций».















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