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Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли



Лидер GUNS N' ROSES почтил память Лизы Марии Пресли на церемонии, состоявшейся 22 января, и исполнил "November Rain". Дочь Элвиса Пресли скончалась 12 января в возрасте 54 лет.









The Lisa Marie Presley memorial service program. pic.twitter.com/1r2NRFV0GO





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