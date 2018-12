сегодня



Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?



Возможно, новая песня лидера GUNS N' ROSES Axl'a Rose прозвучала в эпизоде сериала "Новые Луни Тюнз", выходящем на сервисе Boomerang.



Премьера эпизода состоялась 24 декабря с участием Axl'a в качестве одного из персонажей. В "Armageddon Outta Here, Part Two" Роуз спрашивает Багза Банни, Порки Пиг и компанию, как добраться до Гражданского центра, где он должен выступить в эту ночь со своей группой STEEL UNDERPANTS. После того как персонажи "Луни Тюнз" говорят Акселю о том, что гигантский астероид направляется к земле, он заверяет их, что его новые динамики смогут «сравнять горы». Затем Багз предлагает Роузу сыграть настолько громко, чтобы уничтожить астероид до того, как тот столкнётся с Землей, при поддержки команды "Looney Tunes". В итоге группа исполняет песню под названием "Rock The Rock", которая взрывает астероид и спасает мир.



Хотя не было никакого официального подтверждения того, что Axl действительно внёс свой вклад в озвучивание персонажа, голос очень на него похож. Кроме того, GUNS N' ROSES использовали тему "Looney Tunes" для открытия концертов в своём туре "Not In This Lifetime".







