Сборник GUNS N' ROSES выйдет на виниле



Двадцать пятого сентября Geffen впервые на виниле выпустят компиляцию лучших треков GUNS N' ROSES, "Greatest Hits". Компиляция будет доступна на классическом черном и цветном в нескольких вариантах виниле. Новая версия также будет содержать последний сингл коллектива, "Shadow of Your Love", записанный еще в 1986 году, но впервые выпущенный в бокс-сете "Appetite For Destruction".











