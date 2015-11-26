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Тур GUNS N' ROSES в Латинской Америке пал жертвой пандемии



GUNS N' ROSES официально отменили ранее анонсированный тур по Южной и Центральной Америке из-за непрекращающейся пандемии коронавируса. Гастроли должны были начаться 8 ноября в Доминиканской Республике и закончиться 6 декабря в Колумбии.



Группа заявила:



«Концерты тура были отменены промоутерами из-за требований и ограничений в связи с COVID-19, установленных местными и национальными властями. Безопасность и благополучие наших поклонников остается нашим главным приоритетом.



Эти концерты в настоящий момент не буду переноситься по причине сложившейся ситуации вокруг COVID-19 во всём мире.



Мы ценим ваше терпение и понимание в эти беспрецедентные времена. Мы работаем над организацией нового турне по Латинской и Южной Америке. Пожалуйста, дождитесь подробностей о новых концертах.



Местные организаторы проинформируют вас о возврате билетов».







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