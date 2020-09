сегодня



Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим



В недавно выпущенных мемуарах Сары Сандерс "Speaking For Myself: Faith, Freedom, And The Fight Of Our Lives Inside The Trump White House" говорится о том, что Дональд Трамп считает именно видеоклип GUNS N' ROSES на "November Rain" лучшим в мире видео.



В книге бывший пресс-секретарь Белого дома пишет, что 45-й президент Америки изначально хотел, чтобы рок-гимн 1991 года был помещён в его раллийный плейлист ещё в 2018 году. Трамп зашёл настолько далеко, что сказал Сандерс, что клип был «величайшим музыкальным клипом всех времён», и заставил её посмотреть его вместе с ним в Овальном кабинете, чтобы доказать свою точку зрения, несмотря на то, что она не возражала.







