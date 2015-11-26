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Guns N' Roses

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14 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES шутят над Трампом

13 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES отменили европейский тур

8 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Стивена Мнучина

4 май 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует местные власти за открытие пляжа

2 май 2020 : 		 GUNS N' ROSES работают «над убойным материалом»

15 апр 2020 : 		 Лидер GUNS N' ROSES критикует Рэнда Пола

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26 мар 2020 : 		 Даты выступлений GUNS N' ROSES перенесены на осень

17 мар 2020 : 		 GUNS N' ROSES выступили в Мексике

11 мар 2020 : 		 Выступление GUNS N' ROSES в Коста-Рике отложено из-за коронавируса

12 фев 2020 : 		 Вокалист GUNS N' ROSES: «Make The White House Great Again»

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Дональд Трамп считает видео GUNS N' ROSES лучшим



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В недавно выпущенных мемуарах Сары Сандерс "Speaking For Myself: Faith, Freedom, And The Fight Of Our Lives Inside The Trump White House" говорится о том, что Дональд Трамп считает именно видеоклип GUNS N' ROSES на "November Rain" лучшим в мире видео.

В книге бывший пресс-секретарь Белого дома пишет, что 45-й президент Америки изначально хотел, чтобы рок-гимн 1991 года был помещён в его раллийный плейлист ещё в 2018 году. Трамп зашёл настолько далеко, что сказал Сандерс, что клип был «величайшим музыкальным клипом всех времён», и заставил её посмотреть его вместе с ним в Овальном кабинете, чтобы доказать свою точку зрения, несмотря на то, что она не возражала.

DONALD TRUMP Once Called GUNS N



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Flaming


17 сен 2020, 01:28		Раньше в Овальном кабинете бабе в голову присовывали, а теперь с ней там лишь старперские видосы смотрят.

Измельчал президент.
Переизбрать.

nokt


17 сен 2020, 02:36		"...я ничего не подозревала, а он закрыл дверь на ключ и сказал - а теперь посмотрим GUNS N' ROSES..."


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