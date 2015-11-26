Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 36
*Стал бы Иисус сатанистом, узнай он о том, что делают во имя ... 32
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 28
*Фронтмен MEGADETH заявил, что следующий альбом будет «адски ... 25
*ROB DUKES об EXODUS: «В итоге всё свелось к баблу» 20
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



19 фев 2019 : 		 GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам

16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES

16 июн 2018 : 		 FOO FIGHTERS и GUNS N' ROSES спели вместе

15 июн 2018 : 		 По слухам, за выступление на Download GUNS N' ROSES получили 6,69 миллиона

13 июн 2018 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

7 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили "Shadow Of Your Love"

4 июн 2018 : 		 GUNS N' ROSES исполнили кавер-версию VELVET REVOLVER
Показать далее
| - |
|||| сегодня

GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам



*
zoom
*
* *
Billboard разместил список из 50 выступлений, собравших наибольшее количество зрителей/денег. Возглавляет список Elton John, собравший за четыре вечера в Лос-Анджелесе по 57,213 человек при цене билетов от $59.50 до $249.50 сумму в $8,513,984. Далее идут FLEETWOOD MAC, потом — GUNS N’ ROSES:

#3 
Artist: Guns N' Roses
Venue: Hong Kong, China - AsiaWorld-Arena
Date: November 20-21, 2018
Gross Sales: $4,068,475
Attendance/Capacity: 22,233 / 22,233
Ticket Prices: $317.69, $87.85

#6 
Artist: Guns N' Roses
Venue: Taipei, Taiwan - Taoyuan International Baseball Stadium
Date: November 17, 2018
Gross Sales: $2,923,439
Attendance/Capacity: 20,360 / 20,360
Ticket Prices: $220.32, $25.92

#9
I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell     
Venue: Inglewood, CA - The Forum     
Date: January16, 2019     
$2,602,894     
Attendance/Capacity: 13,179 / 13,179     
Ticket Prices: $356.50, $226.50, $176.50, $99.50, $75.50     

#10
Artist: Metallica, Jim Breuer
Venue: Cleveland, OH - Quicken Loans Arena
Date: February 1, 2019
Gross Sales: $2,463,702
Attendance/Capacity: 18,515 / 18,515
Ticket Prices: $145, $75

#12
Artist: Metallica, Jim Breuer
Venue: Raleigh, NC - PNC Arena
Date: January 28, 2019
Gross Sales: $2,409,015
Attendance/Capacity: 19,361 / 19,361
Ticket Prices: $135, $65

#13
Artist: Guns N' Roses
Venue: Manila, Philippines - Philippine Arena
Date: November 11, 2018
Gross Sales: $2,235,518
Attendance/Capacity: 24,638 / 30,220
Ticket Prices: $295.26, $15.91

#15
Artist: Guns N' Roses
Venue: Honolulu, HI - Aloha Stadium
Date: December 8, 2018
Gross Sales: $2,113,556
Attendance/Capacity: 22,485 / 23,000
Ticket Prices: $250, $60

#16
Artist: Metallica, Jim Breuer
Venue: Cincinnati, OH - U.S. Bank Arena
Date: January 30, 2019
Gross Sales: $2,060,625
Attendance/Capacity: 17,070 / 17,070
Ticket Prices: $135, $65

#22
Artist: Metallica, Jim Breuer
Venue: Birmingham, AL - Legacy Arena at the BBJC
Date: January 22, 2019
Gross Sales: $1,713,460
Attendance/Capacity: 17,462 / 18,003
Ticket Prices: $135, $39.50

#23
Artist: Metallica, Jim Breuer
Venue: Little Rock, AR - Verizon Arena
Date: January 20, 2019
Gross Sales: $1,679,923
Attendance/Capacity: 17,432 / 17,859
Ticket Prices: $135, $42.50

#31
Ozzfest     
Venue: Inglewood, CA. - The Forum          
Date: Dec. 31, 2018     
Gross Sales: $1,219,740     
Attendance/Capacity: 12,465 / 12,465     
Ticket Prices: $179.50, $129.50, $99.50, $69.50, $49.50

GUNS NвЂ™ ROSES, METALLICA Dominate BillboardвЂ™s Boxscore List



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 185

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом