14 июн 2020



MELISSA REESE о появлении в GUNS N' ROSES : «Я понятия не имела, во что вписалась»



Rolling Stone провели интервью с клавишницей GUNS N' ROSES MELISSA'ой REESE — небольшие выдержки доступны ниже. Первого апреля она сама приехала в зал Troubadour, до конца не понимая, на что подписалась.



«Я была настолько погружена в работу, что это всё, что меня волновало. Я припарковала свою дерьмовую арендованную машину как обычный человек, и вдруг вижу всех этих папарацци и много-много людей. Я подумала: "А чего это они тут все? Боже мой. Наверное, они тут ради этого. Ну ладно, вроде как серьёзное дело"».



На самом деле это был один из самых горячо ожидаемых концертов воссоединения в истории рока, и билеты на него были одними из самых сложных для покупки. Николас Кейдж, Джим Кэрри, Лана Дель Рей, Ленни Кравиц, Джесси Хьюз, Норман Ридус, Дэвид Аркетт и многие другие крупные звёзды были зажаты в крошечном зале рядом с горсткой фанатов, которым посчастливилось получить билеты. Axl Rose сломал левую ногу всего лишь через несколько песен на площадке, но был настолько накачан адреналином, что едва заметил этот факт — всё выяснилось только по окончании шоу.



И хотя камеры на шоу старались отобрать, спустя несколько минут после того, как команда покинула сцену, на YouTube уже появились первые ролики. Как только фанаты преодолели шок от того, что впервые за 23 года увидели Axl'a и Slash'a на сцене вместе, у многих из них возник один и тот же вопрос: "Кто эта женщина с голубыми волосами?" Поиски не заняли много времени — пресса быстро выяснила, что это была Reese.



«Я проснулась на следующее утро, и о Боже.. Там были и CNN, Time, Billboard, People, Rolling Stone, каждый журнал каким-то образом нашёл мой электронный адрес. И они такие: "Здравствуйте, мы бы хотели поговорить с вами о том, что для вас значит оказаться в GUNS N' ROSES". Я подумала: "Вот же блин блинский... Я запустила свой телефон через всю комнату. И какого хрена мне теперь делать? Я понятия не имела, во что ввязываюсь».



Rose сделала всё возможное, чтобы подготовить её к этому моменту.



«Перед шоу Troubadour он сел со мной и сказал: "Слушай, если любой, кто когда-нибудь трахался с тобой, кто будет мусолить с тобой какую-то ерунду или лить дерьмо на тебя — я, чёрт побери, прикрою тебя". А я такая: "Ага. А я тебя тоже, чувак". Я просто пыталась быть на его уровне, потому что он был такой напряжённый. Позже я узнала, что это значит, потому что я просто не знала, во что ввязываюсь. Такое к тебе внимание, непонятно откуда берущиеся людишки, и постоянное мелькание в новостях... Этого было очень много».







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