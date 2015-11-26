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Гитарист GUNS N' ROSES : «SLASH был очень любезен со мной»



Гитарист GUNS N' ROSES Richard Fortus в недавнем разговоре с журналом "Premier Guitar" рассказал, как он вносит свой собственный стиль в классический репертуар группы, особенно после того, как в коллектив вернулся Slash:



«Это непростое дело: естественно, тебе хочется привнести свои личностные черты в эту роль, но в то же время необходимо отдать дань уважения оригинальным партиям. Поэтому здесь проходит тонкая линия, приходится соблюдать хрупкий баланс между проявлением индивидуальности и выражением почтения к исходной композиции. Тем более это важно в случае с GUNS N’ROSES, фанаты которых так сильно привязаны к альбому "Appetite For Destruction" — тут особо не разгуляешься в попытках выделиться. Но с момента возвращения SLASH’а у меня появилось больше возможностей и пространства для демонстрации себя».



Fortus также высказался о том, как его музыкальный вклад в творчество GUNS эволюционировал в течение двух десятилетий с тех пор, как он присоединился к группе:



«Это очень интересно: по мере того, как разные гитаристы сменяют друг друга, партии, которые играю я, также меняются. Сплошные перемены. Понятно, что когда снова появился Slash, я перестал исполнять его партии (смеётся). Но он был невероятно любезен со мной как с гитаристом.



Когда Slash собрался возвращаться, наши общие друзья подтрунивали надо мной, вроде: "Парень, удачи тебе в пятом ряду" (смеётся). Но такого не случилось. Он был нереально обходителен, играть с ним — подлинное вдохновение. Конечно, есть соревновательная составляющая, но очень дружеская, внутрикомандная — всегда подстегивать друг друга. Мне очень лестно оказаться в этой роли, и приятно, что Slash одобряет такой расклад».













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