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Guns N' Roses

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7 дек 2021 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

5 дек 2021 : 		 SLASH о возвращении в GUNS N' ROSES: «Изначально думали про пару концертов»

27 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES: «Мы ещё не начинали сочинять»

25 окт 2021 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES — об ограничениях в рамках тура

8 окт 2021 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют GUNS N' ROSES

6 окт 2021 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил поклонников

5 окт 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выступил с GUNS N' ROSES

1 окт 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES и Dave'a Grohl'a

28 сен 2021 : 		 Новый ЕР GUNS N' ROSES выйдет зимой

28 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES впервые исполнили новую песню

24 сен 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

14 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES скоро выпустят еще одну песню

8 сен 2021 : 		 GUNS N' ROSES не дали закончить выступление

29 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES были первыми, сыгравшими на Allegiant Stadium

26 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES хотят наказать бутлегеров

16 авг 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES

11 авг 2021 : 		 Хит GUNS N' ROSES набрал миллиард

6 авг 2021 : 		 Новая песня GUNS N' ROSES

4 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES исполнили новую песню

2 авг 2021 : 		 GUNS N' ROSES открыли тур

14 июл 2021 : 		 Видео с выступления GUNS N' ROSES с участием STEVEN'a ADLER'a

8 июл 2021 : 		 GUNS N' ROSES осенью посетят Мексику

11 июн 2021 : 		 GUNS N' ROSES станут первыми, кто сыграет на Allegiant Stadium

19 май 2021 : 		 GUNS N' ROSES и FOO FIGHTERS станут хэдлайнерами BottleRock

13 апр 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N' ROSES

7 апр 2021 : 		 GUNS N' ROSES переносят тур на 2022 год
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Видео с текстом от GUNS N' ROSES



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GUNS N' ROSES опубликовали официальное видео к композиции "Hard Skool".

GUNS N





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