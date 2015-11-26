сегодня



SLASH: «Новый материал GUNS N' ROSES на подходе»



SLASH обнадёжил поклонников, что в ближайшее время будет представлено что-то новое:



«Новый материал GUNS уже на подходе, и мы, вероятно, будем продолжать выпускать его до тех пор, пока не закончим всю пластинку, а затем выпустим её целиком. Это круто. Мне нравится работать над этим материалом и хорошо проводить время».







</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 463

