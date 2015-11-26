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Работают ли GUNS N' ROSES над новым материалом?



В ходе разговора в программе "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" у басиста GUNS N' ROSES Duff'a McKagan'a поинтересовались, есть ли у группы какие-то планы, кроме выступлений на трёх фестивалях, на что он ответил:



«Я ничего не могу вам сказать на этот счёт... Всё в нашем лагере очень, очень-очень, очень-очень-очень позитивно. Думаю, что мы проживаем лучшие моменты нашей жизни. Всё идёт отлично. Так что вы ещё услышите от нас куда больше».



Под давлением всё-таки пояснить последнюю фразу и уточнить, правда ли то, что в прошлом месяце группа что-то записала в домашней студии лидера команды в Малибу, Duff ответил:



«Это классический диалект GN'R. Я не буду ничего говорить. Мы продолжим держать всё в тайне».



Ранее у гитариста группы, SLASH'a, спросили, может ли начаться работа над новым альбомом GUNS N'ROSES до конца этого года:



«Да я вообще без понятия. Я и правда не могу вам ничего сказать. Тут как всегда — ты ничего не знаешь до момента, пока всё не будет сделано».















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