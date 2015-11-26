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Guns N' Roses

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8 май 2019 : 		 Работают ли GUNS N' ROSES над новым материалом?

8 апр 2019 : 		 SLASH о выступлениях с GUNS N' ROSES

25 мар 2019 : 		 MATT SORUM о реюнионе GUNS N' ROSES

16 мар 2019 : 		 GUNS N' ROSES получили награду от Ticketmaster

13 мар 2019 : 		 DUFF MCKAGAN вспоминает самую первую репетицию с GUNS N' ROSES: «Это было мощно»

19 фев 2019 : 		 GUNS N’ ROSES, METALLICA среди самых успешных артистов по сборам

16 фев 2019 : 		 SLASH подтвердил, что в работе есть материал для GUNS N' ROSES

8 фев 2019 : 		 В продаже появились сыры с названиями песен GUNS N' ROSES и DEF LEPPARD

6 фев 2019 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES выпускает сольный альбом

6 янв 2019 : 		 Видео на первую за 10 лет песню вокалиста GUNS N' ROSES

28 дек 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES представил первый за десять лет трек в мультфильме?

19 дек 2018 : 		 Тур GUNS N' ROSES претендует на второе место по общим сборам в истории музыки

29 ноя 2018 : 		 Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку

27 ноя 2018 : 		 GUNS N' ROSES сократили сет в ОАЭ из-за болезни Axl'a

6 ноя 2018 : 		 Более пяти миллионов посмотрели на GUNS N' ROSES

16 окт 2018 : 		 AXL ROSE раскритиковал KANYE WEST'а за визит в Белый дом

3 авг 2018 : 		 AXL ROSE о возможности записи новой музыки с реюнион-составом GUNS N' ROSES: «Никогда не знаешь, чем всё обернётся»

1 авг 2018 : 		 GUNS N' ROSES побили рекорд METALLICA

30 июл 2018 : 		 Видео с текстом от GUNS N' ROSES

17 июл 2018 : 		 Видео с концерта GUNS N' ROSES в Москве

17 июл 2018 : 		 Песня GUNS N' ROSES "November Rain" установила рекорд на YouTube

10 июл 2018 : 		 Альбом GUNS N' ROSES вновь в чартах

5 июл 2018 : 		 3D-винил GUNS N' ROSES выйдет летом

2 июл 2018 : 		 Фортепианная версия песни GUNS N' ROSES "November Rain"

25 июн 2018 : 		 Рассказ о лимитированном издании "Appetite For Destruction" GUNS N' ROSES

23 июн 2018 : 		 Нереализованный трек GUNS N' ROSES
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Работают ли GUNS N' ROSES над новым материалом?



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В ходе разговора в программе "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" у басиста GUNS N' ROSES Duff'a McKagan'a поинтересовались, есть ли у группы какие-то планы, кроме выступлений на трёх фестивалях, на что он ответил:

«Я ничего не могу вам сказать на этот счёт... Всё в нашем лагере очень, очень-очень, очень-очень-очень позитивно. Думаю, что мы проживаем лучшие моменты нашей жизни. Всё идёт отлично. Так что вы ещё услышите от нас куда больше».

Под давлением всё-таки пояснить последнюю фразу и уточнить, правда ли то, что в прошлом месяце группа что-то записала в домашней студии лидера команды в Малибу, Duff ответил:

«Это классический диалект GN'R. Я не буду ничего говорить. Мы продолжим держать всё в тайне».

Ранее у гитариста группы, SLASH'a, спросили, может ли начаться работа над новым альбомом GUNS N'ROSES до конца этого года:

«Да я вообще без понятия. Я и правда не могу вам ничего сказать. Тут как всегда — ты ничего не знаешь до момента, пока всё не будет сделано».



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