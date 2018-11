сегодня



Лидер GUNS N' ROSES поблагодарил за поддержку



Лидер GUNS N' ROSES Axl Rose поблагодарил фанатов и коллег по группе за поддержку после того, как его болезнь сделала невозможным полноценное шоу в ОАЭ после гран-при Формулы один. Перед шоу в Южной Африке Rose воспользовался твиттером и написал:



«Хочу поблагодарить всех фанатов, коллег по команде и каждого, кто отправил мне тёплые слова и пожелал выздороветь. В Йоханнесбурге буду готов по полной! Эта простуда или что там ещё — та ещё хрень, накатывает волнами. Тебе нормально, а потом мгновенно не очень.



Чувствую себя глупо, что не сказал об этом раньше на сцене, но и правда не думал, что всё обернётся так, что мы не сможем сыграть полноценно там, где хотели сделать всё по максимуму. Это были замечательная аудитория, прекрасное место и прохладная сцена (комфортный бриз в пустыне!).



И ещё раз спасибо. Надеюсь вы были не настолько разочарованы, что мы вас больше не увидим на наших концертах в ОАЭ!»









Wanna thank All the fans, the band n’ every1 4 their concern n’ well wishes!?? In Johannesburg w/plenty of time 2 b ready 4 the show!??This flu or whatever is a wild ride! Comes in waves. Ur ok till ur not!? pic.twitter.com/gfbLR7YemW— Axl Rose (@axlrose) November 27, 2018



Felt lame explainin’ myself earlier on at the gig but really didn’t know how things would play out n’ we really wanted to do r best 4 the fans. Was a GREAT crowd, awesome venue, cool stage (w/a gentle breeze in the desert!?)— Axl Rose (@axlrose) November 27, 2018



Thanks again n’ hope any1’s not 2 disappointed n’ we look 4ward 2 see every1 again in the UAE!!???????— Axl Rose (@axlrose) November 27, 2018





