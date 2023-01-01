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*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
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Guns N' Roses

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ALICE COOPER — о работе с GUNS N' ROSES



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ALICE COOPER в рамках недавнего интервью рассказал о совместной работе с GUNS N' ROSES:

«По поводу "The Garden" Axl позвонил мне в два часа ночи: "Ты можешь приехать в студию?" Я ответил: "Конечно, я приеду, но я не могу заниматься этим три дня". Когда я пришёл, обстановка в студии была очень спокойной. Там находились Axl, и, возможно, Slash или Duff, и всё было готово к работе. Тексты были готовы. Я прослушал песню три раза и сказал: "Нет проблем". Axl'y не нужно было описывать, о чём песня "The Garden". Будучи автором текстов, я понял, к чему они вели. Я понял образность. Для меня "сад" был местом, куда ты приходишь, чтобы выбрать наркотики, которые тебе хочется.

Надо отдать должное Guns N' Roses: какими бы несобранными они ни были, у них на самом деле были продуманные до мелочей идеи. Как и любая хард-рок-группа, они основывались на блюзе, а "The Garden" начинается как более современный вариант, с психоделией в текстах. Но это всё равно было очень "уличное" звучание".

Slash сказал, что Axl пытался петь как я, и они решили добиться чего-то похожего. В том, что я создаю, есть определённая доля цинизма и мрачного юмора. Я полагаю, именно поэтому они хотели, чтобы я спел эту песню, — они хотели, чтобы она была немного зловещей. Мне просто сказали: "Сделай это так, как ты бы это сделал"».

ALICE COOPER Looks Back On Recording Vocals For the GUNS N' ROSES Song




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